iPhone pliant : titane ou aluminium ? Faites vos jeux, une ancienne rumeur sur le châssis refait surface

Les spéculations qui entourent le premier iPhone pliant d’Apple ne sont pas toutes unanimes, ce qui les rend déroutantes. Surtout, les rumeurs connaissent déjà plusieurs rebondissements. L’une d’elles, qui avait perdu de la vitesse, revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Elle concerne les matériaux de deux composants essentiels : la charnière et le châssis.

Les leakers n’ont pas dit leur dernier mot sur l’iPhone pliant – régulièrement surnommé iPhone Fold dans nos colonnes en attendant de connaître son nom officiel. Une rumeur, qui avait un temps été balayée par une autre, refait surface : elle concerne les matériaux utilisés pour le châssis et la charnière du tout premier smartphone pliant d’Apple.

En mars dernier, les fuites s’accordaient sur une charnière en métal liquide et un châssis en alliage de titane. Puis, de nouvelles spéculations ont pris de l’ampleur et sont venues contredire ces indiscrétions, affirmant que le châssis serait en aluminium. Aujourd’hui, une nouvelle rumeur veut rebattre les cartes.

La rumeur d’une charnière en métal liquide et d’un châssis en titane refait surface

La charnière est le talon d’Achille de la conception des smartphones pliants : c’est d’elle que dépend principalement leur durabilité. Le choix du matériau de ce composant est donc crucial pour les constructeurs. Le leaker – à la fiabilité plutôt ambivalente – yeux1122 a relancé sur Naver la rumeur d’un châssis en titane et d’une charnière en métal liquide. Selon lui, il s’agirait de versions améliorées des matériaux déjà existants : elles rendraient l’iPhone Fold plus résistant et permettraient une réduction globale du poids.

La légèreté, la grande résistance et la précision du moulage font du métal liquide un bon candidat pour la charnière de l’iPhone Fold. Il permettrait à Apple d’exploiter sa licence exclusive (détenue depuis 2010) sur les alliages amorphes avancés de Liquidmetal Technologies pour autre chose que des petites pièces (comme l’outil pour éjecter la carte SIM).

Cependant, il paraît moins probable qu’Apple opte finalement pour un châssis en titane – bien qu’il ait été longtemps présenté comme le matériau idéal, comme le rappellent nos confrères de PhoneArena. Pour des questions de coûts – tant de production que pour le prix final d’achat –, de poids et de contraintes inhérentes à la chaîne d’approvisionnement, le choix de l’aluminium (ou d’un alliage avec ce matériau) semble plus crédible.

Quoi qu’il en soit, ces informations restent à prendre avec des pincettes : il s’agit seulement d’une rumeur, et seule l’officialisation d’Apple nous donnera toutes les clés sur les matériaux de ces composants clés du premier iPhone pliant.