iPhone pliable : Apple pourrait abandonner le projet malgré plusieurs prototypes

Depuis plus d’un an, les rumeurs affirment qu’Apple teste des prototypes d’iPhone pliable. Une nouvelle fuite confirme cette information, mais précise aussi qu’Apple envisage de ne commercialiser aucun appareil pour l’instant. La technologie ne serait pas assez mature. Et la firme préfère que Samsung essuie les plâtres avant de se lancer.

Les nouvelles technologies arrivent de plus en plus tard dans les smartphones d’Apple. Les écrans AMOLED, par exemple, ont débarqué bien plus tard dans les iPhone que chez la plupart des autres marques de téléphones (sans parler de Samsung qui les conçoit). La 5G également : le premier iPhone compatible 5G est l’iPhone 12, sorti en 2020. De même pour la charge sans fil, une technologie arrivée dans les smartphones d’Apple arrivé en 2017 avec l’iPhone X et les iPhone 8/8 Plus.

Vous aurez donc remarqué une tendance de plus en plus marquée chez Apple à l’absence de prise de risque. La dernière vraie révolution d’Apple dans les smartphones est l’arrivée d’un processeur 64-bit bien avant tous les autres (Qualcomm et Samsung inclus). Il s’agissait de l’A7, le SoC qui équipait alors l’iPhone 5S. C’était… en septembre 2013. D’ailleurs, vous aurez remarqué qu’Apple a fait tout autant bonne impression fin 2020 à l’annonce des MacBook M1. Impression qui s'est confirmée lors de notre test du MacBook Air M1.

Pas de lancement d'iPhone pliable chez Apple même si des prototypes fonctionnels existent

L’une des tendances de 2021 fut les écrans flexibles et les form factors adaptables. Que ce soit en téléphonie, avec les Galaxy Z de Samsung ou le Find N d'Oppo, ou en informatique. Cette tendance va clairement se renforcer cette année. Nous savons d’ores et déjà que Honor va présenter officiellement le Magic V, son premier concurrent du Galaxy Fold. Et il ne fait aucun doute que d’autres marques feront de même. Sauf Apple. Ce n’est pas une surprise, puisque les rumeurs récentes affirment qu’un produit commercial n’arrivera pas avant 2024, alors que la firme semble travailler sur le sujet depuis plus d'un an et demie.

Mais une nouvelle fuite apparue sur Twitter cette semaine va encore plus loin : Apple n’aurait pas l’intention de lancer un iPhone pliable, que ce soit en 2024 ou après. Selon la source de cette indiscrétion, la firme préfère, comme pour la 5G ou les lecteurs d’empreinte sous l’écran, laisser la concurrence essuyer les plâtres (techniques et commerciales) de cette nouvelle technologie avant d’envisager un lancement de produit. Et ce même si plusieurs prototypes d’iPhone pliable sont bel et bien présents derrière les portes closes du QG de la firme, à Cupertino.

Apple va regarder faire Samsung et se décider quand ce sera opportun

L’argument principal de cette décision est simple : la technologie n’offre pas encore une expérience à la hauteur des attentes des clients d’Apple. En outre, les responsables ne seraient pas convaincus qu’il y ait un véritable marché, malgré de bons chiffres de vente chez Samsung et des études qui montrent que le volume de smartphones à écran pliable vendus devrait être multiplié par 10 d’ici 2023.

Le premier de ces arguments est cohérent, notamment vis-à-vis de la stratégie d’image d’Apple. Oui, les écrans pliables ne sont pas encore parfaits. Et ils ne le seront certainement pas encore quelques années. Il s’agit d’une technologie encore récente. Et nous avons finalement assez peu de recul. Samsung est clairement l’entreprise comptant le plus d’expérience en la matière. Et, même avec la dernière itération du Fold, la firme coréenne n’est pas en mesure d’offrir le même niveau de service qu’avec un Galaxy S21 Ultra par exemple : étanchéité, solidité, longévité, qualité d’image, etc.

Apple est une société qui ne prendre plus de risque dans ses lancements

Pour nous, cet argument est un bon argument. Mais c’est aussi ce genre d’arguments qui a amené Apple à ne plus surprendre, à ne plus prendre de risque. Bien sûr, les produits développés par la firme restent (pour la plupart) qualitativement excellents. Et les notes que nous avons attribuées à tous les iPhone 13 de 2021 le prouvent. Cependant, cela fait bien longtemps que nous n’avons pas été étonnés par une innovation apportée par un iPhone… parce qu’il n’y en a pas vraiment eue depuis l’A7. Mais nous ne perdons pas espoir de revoir un jour Apple présenter une technologie inédite dans un smartphone. Et en attendant, ce sont les autres marques qui nous surprendront. Dommage.