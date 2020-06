Apple : le premier iPhone avec écran pliable est quasiment confirmé, mais pas avant 2021

Un leaker reconnu a affirmé sur Twitter qu’Apple a démarré le développement de son premier appareil avec écran flexible, tirant parti de plusieurs brevets déposés par la firme ces derniers mois. Toutefois, la sortie du produit ne serait pas prévue avant 2021, en attendant des améliorations dans le domaine des protections d’écran.

Trois marques se sont lancées en 2019 sur le segment naissant des smartphones avec écran flexible. Samsung avec le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip. Huawei avec le Mate X. Et Motorola avec le Razr (2019). Mais d’autres modèles sont attendus, que ce soit chez ces trois marques, mais également bien d’autres. Parmi elles se trouve évidemment Apple dont les rumeurs parlent d’un iPhone pliant depuis plus d’un an déjà.

Les preuves de travaux en cours à Cupertino dans ce domaine sont nombreuses. La firme américaine a en effet déposé de plusieurs brevets qui concernent aussi bien la charnière qui protège l’écran que le design de la coque qui accompagne le pliage. Il semble que la qualité de l’affichage, et surtout le maintien de cette qualité (absence de traces au niveau de la pliure, protection contre la poussière, durée de vie de l’OLED), soit au centre des préoccupations des designers de la firme de Cupertino.

Pas de lancement prévu en 2020

Et ces travaux semblent prendre du temps. Selon Jon Prosser, leaker bien connu sur Twitter, Apple a bien pris la décision de se lancer sur le marché. Un lancement qui pourrait faire suite au partenariat entre Corning et Samsung dans le domaine des protections d’écran pour les écrans flexibles. Cette alliance a été officialisée la semaine dernière. Toutefois, le premier modèle d’iPhone pliant n’arriverait pas cette année. Il ne confirme pas que la firme aurait prévu un lancement en 2021 non plus.

L’absence d’Apple sur le segment des téléphones avec écrans pliables n’est pas une surprise. La firme de Cupertino est connue pour prendre le temps qu’il faut pour développer un produit qualitatif, laissant la concurrence essuyer les plâtres. Ce fut le cas avec les montres connectées, l’Apple Watch étant sortie bien après les premières montres concurrentes. Ce fut également le cas avec la 4G et les écrans OLED. Ce sera donc également le cas avec les dalles flexibles. Il n’est également pas impossible que, selon les résultats des premiers prototypes, Apple repousse encore un tel lancement si l’expérience n’est pas encore au niveau de ses attentes.