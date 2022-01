iPhone 14 avec écran troué, MacBook Air avec puce M2…une fuite confirme les futurs produits d’Apple

Apple va annoncer une kyrielle de nouveaux produits cette année. Parmi les engins attendus cette année, on trouve l'iPhone 14 Pro avec un écran troué, un MacBook Air avec une puce M2 et les Apple Glass compatibles AR et VR.

Fidèle à ses habitudes, Mark Gurman, célèbre journaliste de l'agence Bloomberg, a divulgué les plans d'Apple pour l'année à venir. Dans sa newsletter, l'expert affirme que le géant de Cupertino va commercialiser d'ici quelques mois un iPad Pro compatible avec la recharge sans fil. On imagine que la tablette sera compatible avec la recharge magnétique MagSafe. Jusqu'ici, la gamme des iPad devait se contenter de la recharge filaire.

Apple lancerait aussi dans le courant de l'année un nouveau MacBook Air. Entièrement redessiné, l'ordinateur aurait droit à une encoche, comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces lancés fin 2021. Il serait alimenté par la puce M2, le processeur qui succède au processeur M1 des précédents PC de la marque. D'après Gurman, l'Apple M2 embarque un processeur 8 cœurs et un GPU 9 ou 10 cœurs.

L'iPhone 14 Pro avec écran troué se confirme des mois avant la keynote

Surtout, le journaliste confirme le changement de design des futurs iPhone 14. Comme prévu, Apple devrait remplacer l'écran surmonté d'une encoche par un écran troué similaire à ce qu'on trouve sur les smartphones Android. Pour la première fois, Apple logerait les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de la reconnaissance faciale Face ID dans un petit trou dans la dalle tactile.

Comme prévu, ce changement de look serait réservé aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, les deux éditions les plus haut de gamme de la future génération. Les deux versions plus abordables devraient à nouveau se contenter d'une encoche, comme les iPhone 13.

Enfin, Mark Gurman affirme que le géant de la Silicon Valley lancerait bientôt les Apple Glass, le casque de réalité virtuelle et hybride, sur le marché. Très attendu, l'accessoire pourrait être annoncé dans le cadre de la WWDC 2022, la messe annuelle dédiée aux développeurs, dans le courant de juin 2022. Le journaliste précise cependant que la fenêtre de lancement pourrait à nouveau être repoussée.