Honor Magic V : fiche technique, prix, on sait tout du smartphone pliable avant son lancement

Honor s’apprête à lever le voile sur son premier smartphone pliable le 10 janvier prochain, et nous savons déjà tout du smartphone avant son lancement. Design, fiche technique et prix, on vous dit tout.

Honor avait annoncé l’arrivée de son smartphone il y a maintenant quelques semaines, et à seulement quelques jours de l’annonce officielle, toutes les informations à son sujet ont fuité. Le leaker Ishan Agarwal a dévoilé les premières images officielles du smartphone qui confirment bien que le Honor Magic V viendra directement rivaliser avec le Samsung Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Le Honor Magic V promet d’être le smartphone pliable le plus puissant à ce jour, puisqu’il est le premier à être propulsé par le nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Le smartphone ne sera pas particulièrement compact, puisqu’il aura une épaisseur de 6,7 mm une fois déplié et pèsera pas moins de 293 grammes sur la balance.

Que sait-on de la fiche technique du Honor Magic V ?

D’après Ishan Agarwal, le Honor Magic V sera équipé de deux écrans, un principal de 7,9 pouces (2272 x 1984 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, tandis que l’écran externe mesure 6,45 pouces (2560 x 1080 pixels) et a lui droit à une fréquence maximale de 120 Hz. Les deux écrans sont fournis par BOE Technology, un fabricant chinois spécialisé dans les dalles d’affichage.

Côté photo, le smartphone offre une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un troisième capteur « Spectrum Enhanced » de 50 MP qui vous permettra de prendre des photos aux couleurs étonnantes. La partie selfie sera gérée par un capteur frontal de 42 MP.

Enfin, le smartphone serait équipé d’une batterie de 4750 mAh compatible avec la recharge rapide 66 W. C’est légèrement plus que le Galaxy Z Fold 3, qui doit lui se contenter d’une batterie de 4400 mAh. Le Honor Magic V est également équipé de haut-parleurs DTS:X qui offriront un excellent son.

Prix et disponibilité

À seulement quelques jours de la présentation officielle, le prix du smartphone a déjà été dévoilé par le leaker WHYLAB sur Weibo. D’après une photo volée sur le site de la conférence, le Honor Magic V sera commercialisé à partir de 13999 yuans (1943 euros) dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 14999 yuans (2081 euros) dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Le smartphone est donc significativement plus cher que ses concurrents. On doute alors qu’Honor soit en mesure de le proposer en dehors de la Chine, on ne le verra donc probablement jamais arriver en Europe.