Oppo Find N : voici enfin un concurrent sérieux pour le Galaxy Z Fold 3 !

Après une semaine intense de fuites, Oppo a enfin officialisé le Find N, son premier smartphone avec écran pliable. Alternative au Galaxy Z Fold 3 et au Mate X, le Find N intègre deux écrans tactiles, dont une dalle flexible LTPO développée par Samsung. Doté d’une plate-forme haut de gamme, le smartphone sortira le 23 décembre en Chine. Aucun prix n’a été précisé. Et le lancement en Europe n’est pas encore envisagé… sauf si l’accueil est bon.

Ces derniers jours, les leaks ont été très nombreux à propos du Find N, le premier smartphone avec écran pliable d’Oppo. Son design a fuité. Sa fiche technique a fuité. Et Oppo a même mis fin au suspense en dévoilant officiellement son ergonomie sur Twitter. Résultat, nous savions tout ce qui était important à savoir bien avant la présentation de ce matin, à l'occasion du second jour d'Inno Day 2021, la conférence annuelle du constructeur. Cela ne nous a pas empêchés de suivre l’officialisation du Find N et de découvrir de plus amples détails sur la fiche technique.

Oppo présente le Find N, concurrent actuel le plus sérieux du Galaxy Z Fold 3

Commençons par le plus important : le Find N est bien le premier smartphone d’Oppo avec un écran pliable. Son prix n’a pas encore été dévoilé, ce qui est bien dommage, même si les premiers indices s’accordent à dire qu’il sera légèrement moins cher que le Galaxy Z Fold 3. Mais sa date de commercialisation est le 23 décembre 2021. Soit la semaine prochaine. Et il ne sera disponible qu’en Chine. Oppo ne souhaite pas « encore » lancer le Find N en occident. Selon nous, la décision dépendra essentiellement de l’engouement qu’il rencontrera en Chine, mais aussi à l’international sur les réseaux sociaux.

Continuons avec la présentation du produit. Avec l’extérieur tout d’abord. Le Find N se positionne donc face aux Galaxy Z de Samsung. Et notamment face au Galaxy Z Fold 3, même si le Find N opte pour un format légèrement différent. En effet, il est moins haut et plus large que le Fold 3. 132,6 mm en hauteur, contre 158,2 mm. 73 mm en largeur quand il est fermé, contre 67,1 mm. Et 140,2 mm en largeur quand il est ouvert, contre 128,1 mm. Cela veut dire que le Find N opte pour un écran principal pratiquement carré.

Le Find N a deux écrans, dont une dalle flexible signée Samsung

Le Find N intègre deux écrans. La dalle pliable mesure 7,1 pouces. Sa résolution est équivalente à du Full HD : 1792 x 1920 pixels. La résolution est de 370 pixels. Ce qui est très proche des caractéristiques de l’écran pliable du Z Fold 3 (qui est légèrement plus grand). La luminosité est de 500 nits, avec des pointes à 1000 nits. Le taux de rafraichissement est variable : il descend jusqu’à 1 Hz et monte jusqu’à 120 Hz.

La dalle est AMOLED LTPO. Oppo a préféré ne pas le confirmer, mais il est évident que la dalle est signée Samsung. La charnière permet une ouverture intermédiaire avec des angles compris entre 50° et 120°, afin de multiplier les usages, notamment pour le travail et le divertissement. Oppo appelle cela « FlexForm ». Rien de très innovant ici, puisque Samsung propose exactement la même chose.

L’écran externe est lui aussi bien plus petit que celui du Z Fold 3 : 5,49 pouces, contre 6,2 pouces. Soit la largeur d’un écran d’iPhone 13 Mini. La résolution est tout aussi étonnante : 1972 x 988. Presque du 18/9e. La résolution atteint 402 pixels par pouce. Le taux de rafraichissement est fixé à 60 Hz. La luminosité globale est de 500 nits. Et la dalle est AMOLED. Cet écran est protégé par du Gorilla Victus. Sur l’autre partie de la coque, vous retrouvez un module photo intégré dans le verre minéral à l’image du Find X3 Pro. Trois coloris sont proposés : blanc, noir et violet.

La fiche technique du Find N est proche de celle du Find X3 Pro

Passons à l’intérieur. Comme cela a été révélé par les fuites de ces derniers jours, le Find N profite d'une fiche technique assez proche de celle du Find X3 Pro. Il fonctionne sur le Snapdragon 888 de Qualcomm. Il s’agit d’un chipset haut de gamme, mais pas de dernière génération. Pas de Snapdragon 8 Gen 1 ni de Snapdragon 888+ pour le smartphone pliant d’Oppo. Mais est-ce vraiment un défaut ? Pas forcément. Il offre assez de puissance pour faire fonctionner plusieurs applications en même temps, comme nous l’avons vu avec le Z Fold 3. Il est accompagné ici de 8 ou 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage (deux configurations possibles).

Côté batterie, le smartphone dispose de deux batteries de 2250 mAh chacune, soit une capacité totale de 4500 mAh, soit 100 mAh de plus que le Z Fold 3. Elles sont compatibles Super VOOC 33 watts, et non 65 watts comme la plupart des Find actuels, ainsi que AirVOOC 15 watts (compatible Qi). La firme explique avoir choisi des puissances plus modérées que sur les Find X pour des raisons d’épaisseurs du produit. Le Find N est compatible charge inversée. La puissance émise est de 10 watts.

En photo, le Find N est coincé entre le Reno6 Pro et le Find X3 Pro

Côté photo, nous retrouvons une configuration proche d’un Reno6 Pro, par exemple. Le Find N compte 3 capteurs à l’arrière, un capteur au-dessus de son écran externe et un dans le coin supérieur gauche de son écran interne. Le capteur principal est le fameux IMX766 de Sony que vous retrouvez dans tous les modèles premium d’Oppo de 2021 (Find X3 Pro, Find X3 Neo, Reno6 Pro). Ce capteur 50 mégapixels avec autofocus omnidirectionnel est, comme toujours, accompagné d’un objectif stabilisé ouvrant à f/1.8. Il est accompagné d’un capteur 16 mégapixels avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.2 et d’un capteur 13 mégapixels avec téléobjectif ouvrant à f/2.4. Le rapport de zoom est de 2x. Les deux capteurs selfie sont des modèles 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4.

Pour le reste, rien de spectaculaire. Nous retrouvons un lecteur d’empreinte positionné sur la tranche, imitant le Z Fold 3. Il est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il fonctionne avec ColorOS 12, sur une base d’Android 11 et avec quelques ajustements pour ce form factor particulier. Il a deux emplacements SIM. Il est fourni avec un câble USB et un chargeur, mais sans coque ni écouteurs. Voilà donc tous les détails techniques sur le Find N. Qu’en pensez-vous ? Rendez-vous dans les commentaires pour poursuivre la discussion et échanger les points de vue.