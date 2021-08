Les ventes de smartphones pliables vont être multipliées par 10 d’ici 2023

Les smartphones pliants sont pour l’instant un marché de niche, mais celui-ci pourrait exploser d’ici seulement quelques années, d’après les données de Counterpoint. D’ici 2023, les ventes pourraient être multipliées par 10.

D’après le cabinet d’études Counterpoint, les expéditions de smartphones pliables resteront à un chiffre en 2021, à environ 9 millions d'unités, soit une croissance trois fois plus importante qu'en 2020, et c’est Samsung qui devrait dominer avec plus de 88 % de parts de marché. Les ventes pourraient cependant rapidement s’accélérer avec l’arrivée de smartphones pliants toujours plus performants et moins chers.

Samsung a par exemple récemment dévoilé son Galaxy Z Flip3 à seulement 1059 euros, contre 1499 euros sur la génération précédente. Le nouveau Galaxy Z Fold3 a également eu droit à une réduction conséquente, puisqu’il est désormais vendu à 1799 euros, contre 2020 euros pour le Galaxy Z Fold2. Le géant coréen espère donc booster les ventes en les rendant financièrement plus accessibles.

Le marché pourrait exploser dans les prochaines années

Counterpoint s’attend à ce que d’ici 2023, les expéditions de ces téléphones puissent être multipliées par 10. Même si d’autres fabricants se lancent sur le marché des smartphones pliants comme Xiaomi et son Mi Mix Fold, Samsung devrait toujours dominer d’ici 2023 avec 75 % de parts de marché.

Jene Park, analyste de Counterpoint Research, estime que Samsung a l'opportunité de prendre la place vacante laissée par Huawei sur ce marché, notamment avec la sortie de ses nouveaux appareils pliants. En effet, il se pourrait que les gammes Z Fold et Z Flip permettent à Samsung de consolider sa position de leader, notamment en Chine. Il estime également que ces smartphones arriveront bientôt à séduire les jeunes en devenant plus abordables, et à séduire les utilisateurs d’appareils Samsung Galaxy Note grâce à la prise en charge du stylet S Pen.

D'autres fabricants de smartphones comme OPPO, Vivo ou Google devraient lancer leur premier smartphone pliant d’ici la fin de cette année, mais aucun calendrier de lancement n'est encore disponible. Même Apple travaillerait sur un iPhone pliant qui pourrait être lancé en 2023, il s’agit donc d’un marché en plein essor.

