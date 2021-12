L’iPhone pliable ne sortirait pas avant 2024, Apple prend du retard sur la concurrence

L'iPhone pliable se ferait attendre jusqu'en 2024. Malgré le retard accumulé sur ses concurrents Android, Apple patienterait une année supplémentaire avant de se lancer sur le marché des smartphones pliables, actuellement dominé par Samsung.

L'iPhone pliable est attendu de pied ferme par les fans d'Apple. D'après les informations apparues sur la toile au cours des dernières années, le géant de Cupertino développe bien son premier smartphone avec écran pliable dans ses laboratoires. Destiné à remplacer l'iPad mini, cet iPhone pliable serait construit autour d'un écran OLED pliable QHD+ de 8 pouces fourni par Samsung. Il serait accompagné d'un stylet Apple Pencil, l'accessoire actuellement réservé aux iPad.

La plupart des analystes, dont l'incontournable Ming Chi Kuo, s'accordent à dire que l'iPhone pliable fera son arrivée sur le marché dans le courant de l'année 2023, soit plusieurs années après les premiers téléphones pliables de Samsung. Malgré le retard accumulé, Apple pourrait même patienter jusqu'en 2024.

L'iPhone pliable attendrait 2024, Apple se laisse distancer par Samsung, Xiaomi et consorts

D'après Ross Young, le PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants, Apple ne serait pas pressé de lancer le premier iPhone avec écran pliable. “Pas prévu avant 2023 au plus tôt, 2024 est plus probable”, estime Ross Young, dont les prédictions sont basées sur la chaîne d'approvisionnement. Cette année là, le groupe américain devrait aussi inaugurer des MacBook avec écran OLED.

Pendant qu'Apple tergiverse, les constructeurs de smartphones Android s'accaparent le marché du téléphone pliable. Précurseur avec ses Galaxy Fold et Galaxy Z Flip, Samsung s'est aisément imposé comme le numéro 1 du marché des smartphones pliables en quelques années. En embuscade, des marques chinoises comme Xiaomi, Honor ou Huawei proposent des alternatives de plus en plus convaincantes sur ce marché de niche.

Sur le même thème : Les ventes de smartphones pliables vont être multipliées par 10 d’ici 2023

D'ici 2024, date d'arrivée probable de l'iPhone pliable, le marché des téléphones pliables aura diamétralement changé. Le marché de niche se sera ouvert au grand public avec des références moins onéreuses. Si le secteur se résume actuellement à des terminaux ultra haut de gamme, l'arrivée de smartphones pliables plus abordables est prévue dès l'année prochaine. Grâce à des tarifs revus à la baisse, les smartphones pliables, dont les futurs Z Fold 4 et Z Flip 4, devraient connaître un succès tonitruant dans le monde. Apple va-t-il parvenir à rattraper le retard accumulé ? On attend votre avis dans les commentaires.