CarPlay et Android Auto sans fil dans votre Clio 3 : cet autoradio modernise son tableau de bord pour moins de 72 €

Grâce à cet autoradio doté d’un grand écran 9 pouces, vous pouvez profiter d’une expérience sans fil d’Android Auto et de CarPlay à l’intérieur de votre ancienne Clio 3. AliExpress le propose actuellement à moins de 72 € à l’occasion de ses promotions Back to School.

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L’équipement multimédia des Clio 3 paraît forcément rudimentaire aujourd’hui, même si la voiture continue de remplir parfaitement son rôle au quotidien pour des milliers d’automobilistes. Mais rien ne vous empêche de faire évoluer son intérieur pour profiter d’une expérience connectée.

Plutôt que de fixer votre téléphone au-dessus du tableau de bord à l’aide d’un accessoire et de multiplier les câbles dans l’habitacle, l’autoradio Hizpo modernise la console centrale des modèles commercialisés entre 2005 et 2014.

AliExpress qui est en plein dans sa campagne Back to School affiche actuellement la version P1L à 77,78 €, mais le code promo PHDFR06 vous permet de profiter d’une réduction supplémentaire de 6 € au panier, ce qui ramène le prix à 71,78 €. La livraison est gratuite et l’article est expédié depuis la France, avec une réception prévue dans un délai de deux à cinq jours.

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Votre smartphone peut rester dans la poche

Lors de la première utilisation, vous devrez associer votre smartphone à l’autoradio via le Bluetooth et le Wi-Fi. Selon le système, CarPlay ou Android Auto pourra se reconnecter automatiquement lors des prochaines utilisations. L’expérience est entièrement sans fil, et vous n’aurez besoin d’aucun câble pour relier votre smartphone au tableau de bord.

Les applications qui s’affichent sur l’écran central de l’autoradio sont celles installées sur le smartphone : Waze, Google Maps, Spotify, etc. Vous pouvez également gérer vos appels, écouter vos messages ou en dicter sans manipuler directement le téléphone. Celui-ci peut donc rester dans votre poche.

Sur une Clio 3 qui ne possède généralement aucun écran tactile sur le tableau de bord, le changement est appréciable et permet d’avoir Android Auto ou CarPlay directement au centre de l’habitacle. Quant aux indications vocales et à la musique, elles sont diffusées par les haut-parleurs de la voiture.

L’autoradio dispose également de son propre système Android et d’une fonction GPS. Plusieurs configurations sont proposées sur AliExpress, mais la version présentée ici offre 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Cela peut sembler limité, mais c’est là que l’appairage avec le smartphone prend tout son sens. C’est lui qui fournit les applications, la connexion et une grande partie de la puissance nécessaire.