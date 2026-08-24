Le Pixel 11 Pro Fold échoue a ce test de résistance, comme les 3 modèles précédents

Annoncé comme « 3 fois plus résistant » que le précédent modèle, le Pixel 11 Pro Fold de Google casse au même endroit lors du test de résistance du youtubeur JerryRigEverything.

Google Pixel 11 Pro Fold
Crédit : Google

Les smartphones pliables demandent une attention particulière lors de leur conception. Vous êtes amené à les ouvrir et les fermer des milliers de fois, aussi la charnière doit être la plus solide possible. La bonne nouvelle, c’est que chaque nouvelle itération est plus résistante que la précédente. La mauvaise, c’est que malgré les affirmations des constructeurs, la réalité des tests montrent que ça ne suffit pas forcément.

Par exemple ceux du youtubeur JerryRigEverything, connu pour ses vidéos dans lesquelles il cherche à savoir jusqu’où les smartphones peuvent aller. Le Pixel 11 Pro Fold ne fait pas exception. Il est passé sous les outils de torture du vidéaste, au même titre que toutes les versions précédentes du pliable de Google. Avec malheureusement le même résultat lorsqu’il s’agit de tester la charnière, même si des détails changent cette année.

Le Pixel 11 Pro Fold ne fait pas mieux que son prédécesseur face à JerryRigEverything

Le test est simple : forcer sur le mobile dans le sens inverse de sa fermeture. Au bout de quelques secondes, la charnière du Pixel 11 Pro Fold casse au niveau des deux antennes, ce qui est arrivé aux autres modèles. En revanche, l’écran interne ne se brise pas, et la batterie n’explose pas comme avec le Pixel 10 Pro Fold en 2025. L’écran externe, lui, se détache entièrement, là aussi sans se fissurer au préalable. Google avait présenté son 11 Pro Fold comme 3 fois plus résistant que le précédent. Pas assez visiblement.

Gardez cependant en tête que les procédures de JerryRigEverything sont extrêmes. Ils ne sont pas représentatifs des incidents pouvant arriver dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, les fabricants ne font pas subir de genre de traitement violent à leurs smartphones lors des tests en interne. Dans le cas qui nous intéresse ici, il est très peu probable que quelqu’un force sur un Pixel 11 Pro Fold de cette manière, à moins d’avoir l’intention de casser l’appareil. Le vôtre ne devrait donc pas avoir de problème.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bloctel a fermé en laissant fuiter des millions de numéros de téléphone : que faire ?

Bloctel a fermé ses portes le 11 août, quelques jours après une fuite touchant 3 millions de numéros de téléphone français. Voici ce qui s’est passé, et comment protéger vos…

Un ingénieur d’Amazon découvre grâce à Claude Opus que sa webcam peut filmer sans allumer son voyant

Un ingénieur spécialisé dans la sécurité a livré le firmware de ses propres appareils à une intelligence artificielle. En quelques soirées, Claude Opus en a décortiqué le fonctionnement et identifié…

ChatGPT Plus est de nouveau limité, la suppression du plafond n’aura pas duré longtemps

Après avoir levé les restrictions d’utilisation de ChatGPT Work et Codex, OpenAI réintroduit la limite pour les abonnés à la formule ChatGPT Plus. Sans surprise, ces derniers ne sont pas…

Google prépare de gros changements pour l’application Gemini, les voici

Dans une version test de l’application Gemini sur Android, on repère de nombreux changements d’interface. Voyons ce que Google nous prépare, en gardant à l’esprit qu’à ce stade, il n’y…

Cette fuite laisse entrevoir un Galaxy S27 Pro bien plus proche de l’Ultra que prévu

De nouvelles images du Galaxy S27 Pro viennent de surgir, et elles s’éloignent nettement des précédentes fuites. Dans la gamme, le modèle compact adopterait un bloc photo revu, particulièrement proche…

Android 17 : Google lance enfin sa solution contre le mal des transports

Le mal des transports affecte de nombreux utilisateurs qui se retrouvent privés de leur smartphone lorsqu’ils sont à bord d’un véhicule en mouvement, l’utilisation d’un écran ayant tendance à aggraver…

Cette puce doit donner aux voitures de Xiaomi le réflexe qui manque encore face à un carrefour imprévisible

Xiaomi ne veut plus réserver ses processeurs maison aux smartphones. Le groupe vient de dévoiler une puce destinée à ses voitures électriques, avec une puissance de calcul encore peu courante…

Spotify : vos livres audio ne se lancent pas ? Le bug est en cours de correction

Après de nombreux rapports d’utilisateurs ne pouvant pas lire correctement leurs livres audio sur Spotify, le service déploie un correctif. S’il a réagi très rapidement, le bug n’est pas encore…

Fini le doute, l’Europe bascule vers l’électrique et Tesla n’est plus le roi du mois

Les voitures électriques n’ont jamais pesé aussi lourd dans les immatriculations en Europe. Rien qu’en juillet, les chiffres confirment une forte accélération sur tout le continent. Tesla, pourtant, reste absente…

Harry Potter : cet acteur incontournable de Game of Thrones rejoint le casting de la série HBO

Changement de casting important pour la saison 2 de la série Harry Potter de HBO, dont le tournage va bientôt démarrer. Kit Harington remplace Nicholas Hoult dans le rôle de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.