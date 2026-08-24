Annoncé comme « 3 fois plus résistant » que le précédent modèle, le Pixel 11 Pro Fold de Google casse au même endroit lors du test de résistance du youtubeur JerryRigEverything.

Les smartphones pliables demandent une attention particulière lors de leur conception. Vous êtes amené à les ouvrir et les fermer des milliers de fois, aussi la charnière doit être la plus solide possible. La bonne nouvelle, c’est que chaque nouvelle itération est plus résistante que la précédente. La mauvaise, c’est que malgré les affirmations des constructeurs, la réalité des tests montrent que ça ne suffit pas forcément.

Par exemple ceux du youtubeur JerryRigEverything, connu pour ses vidéos dans lesquelles il cherche à savoir jusqu’où les smartphones peuvent aller. Le Pixel 11 Pro Fold ne fait pas exception. Il est passé sous les outils de torture du vidéaste, au même titre que toutes les versions précédentes du pliable de Google. Avec malheureusement le même résultat lorsqu’il s’agit de tester la charnière, même si des détails changent cette année.

Le Pixel 11 Pro Fold ne fait pas mieux que son prédécesseur face à JerryRigEverything

Le test est simple : forcer sur le mobile dans le sens inverse de sa fermeture. Au bout de quelques secondes, la charnière du Pixel 11 Pro Fold casse au niveau des deux antennes, ce qui est arrivé aux autres modèles. En revanche, l’écran interne ne se brise pas, et la batterie n’explose pas comme avec le Pixel 10 Pro Fold en 2025. L’écran externe, lui, se détache entièrement, là aussi sans se fissurer au préalable. Google avait présenté son 11 Pro Fold comme 3 fois plus résistant que le précédent. Pas assez visiblement.

Gardez cependant en tête que les procédures de JerryRigEverything sont extrêmes. Ils ne sont pas représentatifs des incidents pouvant arriver dans la vie de tous les jours. D’ailleurs, les fabricants ne font pas subir de genre de traitement violent à leurs smartphones lors des tests en interne. Dans le cas qui nous intéresse ici, il est très peu probable que quelqu’un force sur un Pixel 11 Pro Fold de cette manière, à moins d’avoir l’intention de casser l’appareil. Le vôtre ne devrait donc pas avoir de problème.