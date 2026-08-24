Bonne nouvelle chez Free pour ceux qui ont acheté leur Pixel Watch un peu trop tôt

Free vient d’activer son option eSIM Watch sur la dernière montre connectée de Google. Les autres modèles attendent encore leur tour. Un abonné a questionné l’opérateur sur X à ce sujet, et la réponse obtenue laisse entrevoir une évolution importante.

Pendant longtemps, la montre connectée n’était qu’un accessoire complémentaire du smartphone. Les versions équipées d’une connexion mobile ont changé la donne, puisqu’elles permettent désormais de téléphoner, recevoir des notifications ou écouter de la musique sans garder son téléphone à proximité. Encore faut-il que l’opérateur propose le service adapté. Free a mis du temps à lancer son eSIM dédiée, d’abord limitée aux Apple Watch. Depuis le printemps, la compatibilité avec les montres Samsung sans coût supplémentaire a élargi cette offre. Les modèles Google restaient les derniers absents.

En août, Free a finalement ajouté la dernière montre de Google à sa liste de compatibilité, dans sa déclinaison 4G LTE. La fiche technique détaillée de la Pixel Watch 5 présente un appareil plus autonome et plus complet que son prédécesseur. Cette arrivée a toutefois frustré certains abonnés utilisant une génération précédente. Plusieurs avaient acheté leur montre quelques mois auparavant seulement. Leur interrogation n’a pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux.

Oui, très bientôt 😉 — Free 1337 (@Free_1337) August 21, 2026

Free annonce bientôt son eSIM Watch sur les anciennes Pixel Watch

Sur X, un utilisateur a demandé à Free si la Pixel Watch 4 LTE bénéficierait également de l’option eSIM. D’après la réponse du compte officiel de l’opérateur, cette prise en charge serait prévue prochainement. Free n’a toutefois cité aucun modèle précis. Aucun calendrier n’a non plus été communiqué. L’opérateur confirme donc une arrivée prochaine, sans fournir davantage de détails.

L’eSIM Watch de Free reste proposée gratuitement et sans activation payante avec les forfaits data compatibles. Elle utilise le même numéro mobile que le smartphone principal et évite de souscrire une ligne supplémentaire. Pour les activités sportives, cette solution apporte un avantage concret. Les utilisateurs peuvent partir sans téléphone tout en conservant leur connexion.

La question reste maintenant de savoir quelles générations de Pixel Watch seront concernées. Le modèle évoqué par l’abonné semble le mieux placé. Deux versions précédentes existent aussi avec une connexion 4G. D’autres montres compatibles pourraient donc rejoindre la liste, même si Free n’a encore rien confirmé. L’opérateur n’a donné aucune précision supplémentaire. Il faudra attendre ses prochaines annonces pour connaître l’étendue réelle du déploiement.