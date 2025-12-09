iPhone 18 : Apple va-t-il abandonner cette fonctionnalité phare adorée des utilisateurs plus vite que prévu ?

Apple compte encore faire évoluer le design des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Cette modification pourrait passer par l’introduction d’une nouvelle technologie de Face ID et, par la même occasion, de la disparition d’une fonctionnalité désormais culte et très appréciée des utilisateurs.

La Dynamic Island, c’est l’histoire de comment Apple a su transformer une contrainte matérielle en intégration logicielle astucieuse – à tel point que cette fonctionnalité a été copiée par Samsung avec sa Now Bar, qu’il ne cesse d’améliorer.

Apparue avec l’iPhone 14 Pro, puis déployée sur tous les modèles à partir de la série iPhone 15, la Dynamic Island s’est imposée comme l’une des meilleures idées d’interface de la marque à la pomme croquée. Cela fait un moment que les rumeurs évoquent sa disparition, en faveur d’un écran « parfait ». Une nouvelle fuite suggère que cela pourrait bien arriver plus vite que prévu.

Apple pourrait dire adieu à la Dynamic Island dès 2026 avec les iPhone 18

Selon certaons, la surface de la Dynamic Island des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max pourrait être réduite en raison d’un changement technologique. Mais d’autres indiscrétions évoquent carrément une disparition. Smart Pikachu semble plutôt aller dans le sens de la seconde hypothèse. Le leaker affirme sur Weibo que la firme de Cupertino teste une « technologie 3D sous l’écran » pour l’iPhone 18. Précisons d’entrée de jeu que, si la rumeur s’avère correcte, elle devrait ne concerner que les déclinaisons Pro de la prochaine gamme d’iPhone.

Cette technologie, c’est probablement celle d’un Face ID invisible, intégré sous l’écran. L’internaute évoque également l’« assemblage de verre micro-transparent », ce qui serait une prouesse technique selon PhoneArena. Au-delà de l’aspect esthétique, la caméra selfie sous l’écran a également un enjeu physique. Plusieurs constructeurs s’y sont essayés, notamment Samsung avec le Galaxy Z Fold. Mais les résultats sont plutôt mitigés, tant le rendu obtenu est difficilement exploitable.

Difficulté supplémentaire avec Face ID donc, puisqu’il s’agit ici de dissimuler sous l’écran un ensemble de capteurs biométriques 3D et pas seulement une caméra. Pour être utilisable (et rester sécurisé), il faut que les capteurs infrarouges puissent scanner votre visage sans que les pixels du panneau ne viennent les perturber avec la luminosité.

L’intérêt de cette énième rumeur, c’est surtout que le leaker évoque « une vague d’accélération des chaînes d’approvisionnement ». Cela pourrait signifier qu’Apple a résolu les problèmes de fiabilité d’une telle technologie et serait décidé à cacher Face ID sous l’écran des iPhone 18 (tablons sur les modèles Pro) – dès 2026, donc.

Comme Apple a inspiré la concurrence avec la Dynamic Island, on peut se demander si cette modification de design radical incitera d'autres constructeurs à suivre le même chemin – sur leurs modèles haut de gamme du moins. Au-delà d’un simple abandon, la Dynamic Island pourrait faire son retour sous un nouveau jour.