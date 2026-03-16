Honor Pad X8a : à seulement 76 €, c’est la tablette idéale pour les petits budgets

Déjà proposée à un prix abordable à la base, la Honor Pad x8a passe sous la barre des 80 € grâce à cette offre à durée limitée. Cette tablette pas chère est à seulement 76 € en ce moment.

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Honor reste fidèle à sa réputation historique et propose des appareils au rapport qualité-prix séduisant. C’est le cas de la tablette Honor Pad X8a, un modèle pour les petits budgets qui ne manque pas d’arguments.

Lancée à 169,90 €, elle profite des promos d’anniversaire d’AliExpress pour passer sous la barre des 80 €. La Honor Pad X8a est en effet à 76,79 € très exactement. Elle est affichée à 87,79 €, mais grâce au code promo FRASPHD11, vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 11 €. Cette offre ne devrait pas rester disponible longtemps, car le coupon est valable pour un stock limité.

La tablette est livrée gratuitement en trois jours et vous pouvez payer en 4 fois par PayPal. À ce prix-là, c’est une bonne affaire pour ceux qui cherchent une tablette polyvalente sans se ruiner.

Honor Pad X8a à 76 € Au lieu de 169 € avec le code FRASPHD11 Aliexpress 76€ Voir l'offre

Une tablette à petit prix, mais pas au détriment de l’expérience

La Honor Pad X8a est conçue pour répondre aux besoins essentiels : navigation web, streaming vidéo, réseaux sociaux, et toutes les tâches courantes du quotidien. Elle s’appuie sur un processeur MediaTek Helio G80, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cette configuration est suffisante pour l’expérience visée.

La tablette dispose d’un écran Full HD+ de 10,1 pouces, suffisamment grand pour offrir un bon confort de lecture et pour profiter de vos contenus multimédias. C’est une tablette fine et au design sobre qui est agréable à utiliser au quotidien. Elle est parfaite pour les étudiants, les familles et remplit bien son rôle en tant que choix économique.

Enfin, la Honor Pad X8a dispose d’une batterie de 8300 mAh qui offre une autonomie solide. Elle tient facilement une journée complète d’utilisation pour un usage classique.