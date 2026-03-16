Windows 11 : l’application officielle de téléchargement ISO et d’installation du système se met à jour

Vous voulez installer Windows 11 sur un nouveau PC, ou tout simplement mettre à jour un ancien ordinateur vers la version la plus récente du système d'exploitation ? Pas de souci, Microsoft a tout prévu à cet effet : faites appel à l'outil de création multimédia de Windows 11, qui vient tout juste d'être mis à jour en prenant en charge la version de mars 2026 de l'OS.

windows 11 outil de creation de support

Installer Windows 11 sur son PC n'est pas toujours très simple quand on n'y connaît pas grand-chose en système d'exploitation. Fort heureusement, il existe des petits outils dédiés comme Rufus ou Flyby11, qui permettent de récupérer tout le nécessaire à la mise en place de Windows 11 sur un ordinateur.

Mais il y a aussi et surtout un moyen “officiel” de le faire : passer par l'outil de création de support de Microsoft. Et si vous comptez mettre en place Windows 11 dans les jours qui viennent, voilà une bonne nouvelle : le logiciel de Microsoft vient d'être mis à jour afin de prendre en charge la version la plus récente de Windows 11.

L'outil de création de support de Windows 11 se met à jour

L'outil de création de support (aussi appelé MCT, pour Media Creation Tool) est une petite application qui permet de créer un média “bootable”, comme un DVD ou une clé USB. Une fois créé, ce média contient tout le nécessaire pour installer Windows 11 sur un PC flambant neuf ou sur un ordinateur contenant déjà une ancienne version du système (enfin, pas trop ancienne quand même, n'espérez pas procéder à une mise à jour depuis Windows 95 tout de même).

L'application peut également télécharger le fichier ISO de Windows 11 (une image-disk de l'installation du système). Une opération très utile pour qui souhaite modifier les fichiers d'installation de l'OS et faire en sorte qu'il gagne en taille ou en compatibilité avec les anciens PC.

Même si son numéro de version reste inchangé, la toute dernière édition de l'outil de création de support permet désormais de télécharger les plus récents fichiers d'installation de Windows 11. Ils prennent donc la build 26200.8037 de Windows 11 (version 25H2), qui correspond à l'édition de mars 2026 du système d'exploitation.


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