L’iPhone dit au revoir au Dynamic Island, voici ce qui va le remplacer

Apple introduirait une nouvelle technologie de Face ID sous l'écran avec la génération des iPhone 18 Pro. Celle-ci permettrait de gagner plus d'espace d'affichage. Une caméra dans un poinçon serait toutefois présente pour conserver des selfies et vidéos de qualité.

On sait déjà que l'iPhone 17 va apporter des changements importants en termes de design pour le dos de l'appareil, voilà que des informations nous parviennent sur la génération suivante. D'après le média The Information, Apple opérerait cette fois un ravalement de façade du côté de l'écran pour les iPhone 18.

Ni encoche, ni Dynamic Island, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max disposeraient plutôt d'une technologie Face ID sous l'écran. Cela fait des années que l'on prête à Apple de telles intentions, elles pourraient donc se matérialiser en 2026 sur les modèles d'iPhone les plus haut de gamme.

Face ID sous l'écran prêt en 2026 ?

Selon le même rapport, seuls les capteurs de reconnaissance faciale seraient ainsi dissimulés sous l'écran. La caméra servant pour les selfies ou les appels vidéos serait quant à elle intégrée dans un poinçon dans l'écran. Celui-ci se trouverait dans le coin supérieur gauche de l'écran, un peu à la manière de ce qu'avait fait Samsung avec son Galaxy S10 à l'époque, mais de l'autre côté.

Cette particularité permettrait de gagner de l'espace d'affichage sans pour autant sacrifier la qualité photo et vidéo du capteur frontal. Plusieurs constructeurs, dont Samsung, essaient de placer la caméra selfie sous l'écran depuis de nombreuses années. Mais ce dernier obstrue la lumière, rendant les performances de l'optique particulièrement mauvaises. On le constate par exemple avec la caméra sous l'écran des smartphones Galaxy Z Fold, proche de l'inutilité tant le rendu obtenu est difficilement exploitable.

Que ce soit au niveau matériel ou logiciel, Apple a investi beaucoup d'efforts pour développer son Dynamic Island. L'abandonner si rapidement peut sembler curieux, on prend donc ces informations avec les pincettes de vigueur. Face ID sous l'écran pourrait aussi débarquer sur les appareils pliables qui doivent arriver chez Apple à partir de l'année prochaine. On parle d'un dispositif au format iPad, et u nautre au format MacBook.