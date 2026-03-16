Cette coque rétro transforme les AirPods en souris Apple des années 80

Le Macintosh fait partie des ordinateurs les plus emblématiques de l’histoire d’Apple. Son design et ses accessoires sont encore très reconnaissables aujourd’hui. Une nouvelle coque pour AirPods s’inspire justement de sa célèbre souris.

Dans le monde de la tech, les fabricants aiment parfois s’éloigner des produits classiques pour proposer des objets plus originaux. Certains ingénieurs cherchent par exemple à réduire les appareils au maximum, comme une télévision miniature capable de lire des vidéos sur un écran à peine plus grand qu’un grain de raisin. D’autres préfèrent jouer avec la nostalgie et revisiter le design des machines qui ont marqué l’histoire de l’informatique.

Cette tendance rétro touche désormais aussi les accessoires modernes. On a récemment vu apparaître des PC très puissants cachés dans des boîtiers inspirés des tours beige des années 90. Le contraste entre design ancien et technologie actuelle amuse beaucoup les passionnés. Les produits Apple, avec leur histoire riche et leurs designs iconiques, se prêtent particulièrement bien à ce type d’hommage.

Une coque Spigen transforme les AirPods en souris du Macintosh de 1984

Le fabricant d’accessoires Spigen vient justement de dévoiler une coque pour AirPods qui reprend le look de la célèbre souris du Macintosh. L’étui ressemble à une miniature de cet accessoire lancé en 1984 avec ce premier ordinateur. On retrouve la forme rectangulaire, la couleur beige et même un petit bouton rappelant la souris d’origine.

L’étui protège le boîtier de recharge des AirPods tout en lui donnant un style très différent. Le couvercle de la coque imite la partie supérieure de la souris Apple, tandis que l’ouverture permet toujours d’accéder facilement aux écouteurs. L’ensemble est pensé comme un objet décoratif autant qu’un accessoire pratique.

Ce type de produit s’adresse surtout aux amateurs de l’univers Apple et aux nostalgiques des premiers Macintosh. Les détails du design évoquent clairement les ordinateurs des années 80, qui ont marqué l’histoire de la marque et de l’informatique personnelle.

Pour l’instant, cette coque semble surtout disponible sur certains sites étrangers. Elle n’apparaît pas encore chez les principaux revendeurs français. Les internautes qui fouillent les boutiques en ligne ou les sites spécialisés peuvent toutefois parvenir à la trouver. Pour les fans d’Apple, c’est une manière amusante d’ajouter une touche rétro à un accessoire très moderne.