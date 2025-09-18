L’iPhone 18 Pro vous intrigue déjà ? Voici les dernières rumeurs à son sujet

Alors que l’iPhone 17 n’est pas encore sorti, son successeur, l’iPhone 18, est déjà sous le feu des projecteurs : de nombreuses rumeurs circulent déjà à son sujet. Les dernières en date concernent le design des modèles Pro.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les iPhone 17 se seront disponibles qu’à partir de demain, soit le 19 septembre. Pourtant, leurs successeurs font déjà parler d’eux depuis de nombreux mois. Les rumeurs évoquent par exemple un iPhone 18 pliable pour l’automne 2026, ainsi qu’une solution trouvée par Apple pour augmenter l’autonomie de l’iPhone Air de deuxième génération, qui n’impliquerait pas la capacité de la batterie.

Les spéculations vont bon train, de nouvelles rumeurs émergeant régulièrement. Bloc photo, tailles d’écran ou encore nouvelle puce : celles dont nous allons vous parler aujourd’hui concernent le design des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

Voici les toutes dernières rumeurs sur l’iPhone 18 Pro

Ce sont nos confrères de MacRumors qui viennent de partager un florilège des dernières spéculations autour des futurs modèles d’iPhone 18 Pro. Cette semaine, un leaker a soutenu qu’ils disposeraient d’un Dynamic Island plus petit, mais qu’ils ne proposeraient pas pour autant de Face ID sous l’écran.

Autre rumeur, autre leaker : selon un leaker réputé sur Weibo, le réseau social chinois, les iPhone 18 Pro devraient avoir un design proche de celui de leur prédécesseur. Digital Chat Station, le leaker donc, déclare que les smartphones auront le même module photo. Il avance aussi qu’ils devraient garder les mêmes tailles d’écran – à savoir 6,3 et 6,9 pouces. Sans donner plus de détails, il mentionne l’adoption d’un design légèrement transparent pour la zone à l’arrière du Ceramic Shield.

Selon Digital Chat Station, c’est un système de refroidissement par chambre à vapeur en acier inoxydable qui devrait équiper les iPhone 18 Pro. Quant aux iPhone 17 Pro, la firme de Cupertino a indiqué que cette pièce est soudée au laser dans la structure unibody en aluminium, mais on ignore pour le moment si d’autres métaux ont été utilisés.

Dernière rumeur, cette fois-ci partagée par le média taïwanais Commercial Times, l’iPhone 18 Pro devrait intégrer une puce A20 Pro, gravée avec le nouveau procédé 2 nm de TSMC. Il devrait également être doté d’un modem Apple C2, à la place de celui de Qualcomm.

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que de rumeurs et il faut donc les prendre avec des pincettes, surtout que la série des iPhone 18 n’est attendue que pour dans un an. Les diverses caractéristiques de ces smartphones – qui seront ou non confirmées – ont encore le temps d’évoluer avant leur présentation officielle par Apple.