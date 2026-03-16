Voici pourquoi le mode adulte de ChatGPT prend du retard

OpenAI prépare un mode adulte pour ChatGPT depuis plusieurs mois. La fonctionnalité doit permettre des conversations à thème érotique. Mais son lancement prend finalement plus de temps que prévu.

ChatGPT
Crédits : Adobe Stock

L’intelligence artificielle conversationnelle évolue très vite. Les assistants comme ChatGPT ne servent plus seulement à rédiger des textes ou répondre à des questions. Ils deviennent aussi des outils capables de dialoguer avec un ton plus naturel et plus expressif. OpenAI cherche justement à rendre son chatbot plus flexible, afin que les utilisateurs puissent choisir la personnalité ou le style de conversation qui leur convient.

Dans cette logique, l’entreprise a annoncé l’an dernier une évolution importante. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a évoqué l’arrivée d’un mode adulte réservé aux utilisateurs vérifiés. Cette fonction doit permettre des conversations plus libres, y compris avec des thèmes érotiques. Jusqu’ici, les règles de modération interdisaient strictement ce type de contenu. La société veut assouplir certaines limites tout en conservant des protections pour éviter les abus. Ce changement intervient aussi dans un contexte où plusieurs entreprises explorent déjà des usages plus controversés de l’intelligence artificielle.

Le mode adulte de ChatGPT est retardé à cause des risques liés aux mineurs

Selon The Wall Street Journal, le déploiement de ce mode adulte prend plus de temps que prévu en raison de plusieurs problèmes techniques et de sécurité. OpenAI travaille encore sur les systèmes capables d’empêcher les mineurs d’accéder à ces conversations. Les ingénieurs doivent également adapter les outils de modération pour autoriser certains contenus tout en bloquant les scénarios problématiques, comme les relations non consenties ou les contenus illégaux.

Un autre défi concerne la vérification de l’âge des utilisateurs. Les systèmes utilisés pour estimer l’âge ne sont pas totalement fiables. Dans certains tests internes, l’algorithme pouvait classer des mineurs comme des adultes dans environ 12 % des cas. Avec près de 100 millions d’utilisateurs mineurs chaque semaine sur ChatGPT, une telle marge d’erreur pourrait exposer des millions d’enfants à ces conversations.

Pour limiter les risques, la première version du mode adulte devrait rester assez limitée. Les échanges devraient se faire uniquement sous forme de texte, sans génération d’images, de vidéos ou de voix. Cette approche contraste avec certaines plateformes concurrentes. Par exemple, l’IA Grok développée par xAI permet déjà de générer des contenus visuels beaucoup plus explicites. Cette différence montre les approches très différentes adoptées par les entreprises face aux contenus sensibles générés par l’intelligence artificielle. Le calendrier de lancement du mode adulte de ChatGPT reste pour l’instant inconnu.


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