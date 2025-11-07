Apple veut changer le design des iPhone 18 Pro, attendez-vous à être surpris

Les iPhone de 2025 ont bénéficié de quelques changements en termes de design et d’ergonomie, notamment les modèles Pro. Mais Apple n’en aurait pas fini de mettre à jour le design de ses smartphones. Une nouvelle indiscrétion affirme que les iPhone 18 Pro et Pro Max vont encore changer physiquement. Voici les modifications attendues.

Selon de nombreux observateurs, 2025 est une année placée sous le signe du design. Que ce soit chez Samsung ou chez Google. La firme coréenne a apporté plusieurs modifications physiques importantes au Galaxy Z Fold 7. Et elle a lancé l’un des smartphones les plus fins au monde : le Galaxy S25 Edge. Côté Apple, nous retrouvons le concurrent direct de ce dernier, l’iPhone Air, mais aussi l’iPhone 17 et les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max qui profitent tous les trois de quelques changements ergonomiques.

L’iPhone 17 est désormais plus en phase avec la gamme Pro : il hérite du même écran (même taille, même technologie) et du bouton Camera Control sur la tranche. Son module photo est maintenant plus petit et bien aligné pour prendre des photos « spatiale ». Les déclinaisons Pro sont désormais habillées de verre et d’aluminium (et non plus de titane) avec cette double finition « signature » et ce module photo qui court sur toute la largeur du téléphone. Et Apple n’aurait pas fini de faire évoluer le physique de cette gamme.

Le design des iPhone 18 Pro et Pro Max va encore évoluer

En effet, une nouvelle fuite en provenance du réseau social chinois Weibo laisse entendre que l’ergonomie des iPhone 18 Pro et Pro Max va encore évoluer en 2026. Le leaker connu sous le pseudonyme « Digital Chat Station » a publié un message où il explique que les deux téléphones vont subir deux changements par rapport aux modèles de 2025. D’abord, la coque de l’iPhone pourrait être (au moins en partie) transparente. Voilà qui nous rappelle la stratégie esthétique de Nothing. Et ce ne serait pas pour nous déplaire. Le module photo resterait tel qu’il est aujourd’hui.

Second changement, le double poinçon de Dynamic Island pourrait être réduit. Cette modification serait liée à un changement technologique d’écran et pourrait aussi impliquer un changement lié à Face ID. Rappelons qu’une autre rumeur laisse entendre que le premier iPhone Fold, également attendu en 2026, profiterait d’un capteur selfie placé sous son écran principal. Apple pourrait donc décliner cette technologie dans les iPhone 18 Pro et Pro Max afin de réduire la surface de Dynamic Island.

D’autres petites informations sont à relever dans le message du leaker chinois. Il confirme tout d’abord les informations du rapport de JP Morgan à propos d’un objectif variable pour le capteur principal des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, technologie que vous retrouvez aujourd’hui chez Huawei. Enfin, il affirme qu’Apple teste une batterie avec un boitier en acier inoxydable pour l’iPhone 18 Pro Max. L’objectif est certainement de renforcer la protection physique de la batterie.