Instagram : les messages chiffrés de bout en bout seront très bientôt de l’histoire ancienne, voici pourquoi

Le système de chiffrement de bout en bout renforce la sécurité et la protection des messages privés. Plusieurs messageries instantanées en bénéficient et parmi elles figurent notamment trois des applications de Meta. Mais l’une d’entre elles s’apprête à quitter cette liste : il s’agit d’Instagram.

Instagram
Crédits : 123RF

Le chiffrement de bout en bout (E2EE) est présenté comme le saint Graal de la confidentialité : en résumé, absolument personne ne peut accéder aux données sensibles échangées, à part les interlocuteurs. Et de nombreuses messageries instantanées se targuent de le proposer. Comment ne pas penser à WhatsApp, qui en a fait le pilier de sa réputation. La plateforme a même récemment été attaquée en justice, les plaignants dénonçant comme mensongères les promesses de chiffrement de bout en bout – ce que Meta nie fermement.

Consciente de l’attrait que représente ce système de sécurité qui garantit la confidentialité totale des informations, la maison-mère de Facebook a fini par l’étendre à d’autres de ses applications, comme Messenger et Instagram. Mais ce temps sera bientôt révolu, du moins pour cette dernière, qui en sera bientôt privée.

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Voici pourquoi les messages chiffrés de bout en bout seront bientôt de l’histoire ancienne sur Instagram

La nouvelle est d’ores et déjà affichée sur les Pages d’aide d’Instagram liées aux discussions chiffrées de bout en bout et au chiffrement de bout en bout. Parmi les phrases qui composent le corps du texte s’est glissée la suivante : « Les messages chiffrés de bout en bout sur Instagram ne seront plus pris en charge à compter du 8 mai 2026. »

Une porte-parole de Meta, Dina El-Kassaby Luce, a accordé à The Verge une déclaration à ce propos. Elle explique que cette fonctionnalité de sécurité est abandonnée par l’entreprise pour une raison d’apparence très simple : « très peu de personnes » l’utilisaient dans leurs conversations privées (couramment surnommées DM – pour Direct Messages).

Toutefois, nos confrères soulignent le contexte réglementaire complexe : si le chiffrement de bout en bout est un gage de confidentialité sur les réseaux sociaux, il représente aussi un obstacle pour la protection des mineurs. C’est pourquoi ce système se retrouve dans le viseur de plusieurs régulateurs : Nevada, Nouveau-Mexique, Royaume-Uni… Difficile de ne pas faire le lien entre la décision de Meta et cette situation tendue.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise a pris sa décision. La page d’aide d’Instagram recommande de « télécharger les contenus multimédias ou messages que vous pourriez vouloir garder », les conversations impactées étant censées vous indiquer comment procéder. Et si vous souhaitez continuer d’utiliser une messagerie chiffrée de bout en bout, la réponse de Meta est déjà toute trouvée : tournez-vous vers WhatsApp à la place.


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