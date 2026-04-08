Le surpuissant iPhone 17 Pro Max voit son prix chuter sur Amazon, vite !

Sorti il y a quelques mois, l’iPhone 17 Pro Max figure parmi les meilleurs smartphones actuellement en vente. Mais ce condensé de nouvelles technologies a un prix : 1 479 €. Mais bonne nouvelle, Amazon le propose actuellement 100 € moins cher ! C’est le bon moment pour craquer !

Apple iPhone 17 Pro Max

Le dernier smartphone premium d’Apple vous fait de l’oeil ? Ce bon plan est fait pour vous ! Dévoilé en automne 2025, l’iPhone 17 Pro Max figure d’ores et déjà parmi les meilleurs modèles de téléphones portables actuellement disponibles sur le marché.

Normalement en vente à 1 479€ dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, vous pouvez actuellement vous offrir le coloris Orange Cosmique 100 € moins cher sur Amazon, soit à 1379 € seulement. C’est un excellent prix pour un smartphone avec de telles caractéristiques.

iPhone 17 Pro Max : le haut de gamme passe à prix cassé !

À la sortie d’un nouvel iPhone, Apple crée toujours l’évènement. Et à chaque fois, tous les fidèles de la marque à la pomme sont impatients de découvrir les différentes innovations et améliorations. L’iPhone 17 Pro Max ne fait pas exception. Le premier point qui marque est l’originalité de son design. Cet iPhone surpuissant change de look en adoptant dorénavant un bloc aux bords arrondis à l’arrière qui accueille le nouveau module photo.

Sous le capot, cet iPhone est dorénavant équipé d’une puce Apple A19 Pro optimisée pour vous offrir des performances de haut niveau tout en étant économie en énergie. Le smartphone atteint d’ailleurs autonomie record de 37 heures ! Et avec le système de refroidissement très efficace, le smartphone résiste sans problème à une utilisation intense et prolongée.

Pour la dalle, on retrouve un excellent écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 120 Hz jusqu'à 1 Hz. Enfin, la partie photo est à la hauteur du prix puisque l’iPhone 17 Pro Max est équipé d’un capteur grand angle 48 MP, d'un capteur ultra grand-angle de 48 MP qui sert aussi de capteur macro et d’un téléobjectif de 48 MP qui offre un zoom optique x8.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 17 pro Max ici.

Apple iPhone 17 Pro Max
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