La version 256 Go de l’iPhone 17 Pro Max devient plus accessible grâce à cette offre Amazon

Amazon propose une réduction de 165 € sur l’iPhone 17 Pro Max 256 Go qui passe de 1 479 € à 1309 €. C’est une baisse de prix appréciable sur le smartphone le plus complet du catalogue d’Apple.

iPhone 17 Pro Max

 

Lancé en septembre dernier, l’iPhone 17 Pro Max bénéficie actuellement d’une remise de près de 170 € sur Amazon. La version 256 Go du smartphone, en coloris argent, passe en effet à 1 314 € au lieu de 1 479 €, soit 165 € de moins que le tarif pratiqué par Apple.

La remise a le mérite d’être immédiate et sans condition particulière. Pas besoin d’être abonné Prime et il n’y a aucune réduction différée. Le smartphone est vendu et expédié gratuitement par Amazon.

Un iPhone taillé pour la photo, la vidéo et les longues journées

Avec son écran OLED de 6,9 pouces compatible ProMotion 120 Hz, l’iPhone 17 Pro Max assume un format imposant. Cette diagonale est idéale pour ceux qui privilégient le confort d’affichage à la compacité, notamment pour regarder des vidéos et pour jouer.

C’est la puce A19 Pro qui se trouve au cœur de l’appareil. Elle permet de faire tourner les jeux les plus exigeants, d’éditer des vidéos et de gérer plusieurs applications sans ralentissement notable. Elle est par ailleurs conçue pour maintenir ses performances, même lors de sessions prolongées.

Les 256 Go de stockage permettent de conserver de nombreuses applications, photos et vidéos en local avant d’avoir à gérer plus strictement l’espace disponible.

Pour la partie photo, Apple propose trois capteurs de 48 MP : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif capable d’atteindre un zoom optique jusqu’à 8x. A l’avant, la caméra selfie, avec sa fonction Center Stage, permet d’ajuster automatiquement le cadrage pendant les appels vidéo.

Avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo annoncées, l’iPhone 17 Pro Max mise aussi sur l’autonomie. Son grand châssis lui permet d’embarquer une batterie plus généreuse que celle des autres modèles de la gamme, au prix d’un encombrement plus marqué.


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