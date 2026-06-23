Google Pixel 10 Pro 256 Go : son prix chute à 684,99 € en cumulant ces 2 offres, c’est du jamais vu !

À l’occasion du Prime Day, Amazon brade de nombreux produits. Sorti il y a quelques mois seulement, le Pixel 10 Pro n’y échappe pas. Toujours en vente à 1199 € sur le site officiel de Google, le smartphone avec 256 Go de stockage est affiché à 699,99 €. Et pour tout achat au dessus de 60 €, Amazon vous donne un bon d'achat de 15 €. Le smartphone vous revient au final à 684,99 € seulement. C’est tout simplement un prix sacrifié, mais attention, les stocks risquent de disparaitre rapidement !

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Le Google Pixel 10 Pro est actuellement l’un des meilleurs smartphones disponibles sur le marché. Et pour cause, c’est un smartphone ultra puissant doté de caractéristiques innovantes. Seul hic : son prix. Pour vous offrir la version avec un espace de stockage de 256 Go, il faudra débourser 1199 € sur le site officiel de Google.

Ce smartphone vous fait de l’oeil et vous attendez une belle promotion pour sauter le pas ? Durant le Prime Day qui se déroule du mardi 23 juin au vendredi 26 juin, Amazon casse le prix de nombreux produits high-tech. C’est le cas du Google Pixel 10 Pro qui passe à 699,99 €. Et cerise sur le gâteau, lorsque vous achetez ce smartphone, Amazon vous reverse 15 € sous forme de bon d'achat à utiliser entre le 1er et le 31 juillet 2026. Au final, le Google Pixel 10 Pro vous reviendra à 684,99 € seulement.

Mais attention, pour profiter de cette offre, vous devez être membre Prime. Si ça n’est pas encore le cas, vous avez la possibilité d’accéder à tous les avantages d’Amazon Prime grâce à l’essai gratuit de 30 jours.

Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 10 Pro ?

Sous le capot, le Pixel 10 Pro est doté d’une puissante puce Google Tensor G5 associée à 16 de RAM. Il dispose aussi d’un espace de stockage de 256 Go. C’est un smartphone performant qui vous permet d’avoir une expérience fluide, même pour les applications les plus gourmandes. Il ne craint pas les utilisations intensives. C’est par ailleurs un modèle conçu pour l’intelligence artificielle puisqu’il intègre les dernières avancées IA apportées par Gemini.

Côté dalle, on retrouve un magnifique écran Super Actua AMOLED de 6,3 pouces qui profite d’une résolution de 1280 x 2856 pixels et d’un taux de rafraîchissement fluide entre 1 et 120 Hz. Grâce à sa luminosité maximale de 3 300 nits, vous pouvez utiliser le smartphone en extérieur sans être gêné par le soleil.

Comme à son habitude chez Google, la partie photo est un gros point fort. Le smartphone est équipé de trois capteurs photo à l’arrière, à savoir un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 48 MP avec mise au point macro et un téléobjectif 48 MP x5 avec un Zoom Pro x100 pour saisir des détails lointains avec une grande précision.

Enfin, grâce à sa batterie de 4870 mAh, vous profitez d’une autonomie de 24 heures d’utilisation, et même jusqu’à 100 heures avec le mode ultra économiseur. La charge rapide vous permet de récupérer plus de 50 % de batterie en 30 minutes seulement de recharge.