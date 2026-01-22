iPhone 16 : le prix du smartphone continue de chuter, il passe à 699€ avec cette offre, vite !

Vous cherchez un nouveau smartphone et vous n’avez pas encore profité des soldes pour vous équiper ? Il est encore temps de le faire ! L’iPhone 16 passe à prix ultra canon avec cette offre proposée par Carrefour. En vente à 969 € à sa sortie, ce modèle haut de gamme y est affiché à 819€. Et pendant les soldes, vous avez 120€ qui vous sont reversés sur votre carte de fidélité. Il vous revient alors à 699€ seulement !

Les smartphones de la marque à la pomme ont la particularité d’embarquer des caractéristiques avancées qui vous donnent la possibilité de les utiliser plusieurs années sans perte de puissance. L’iPhone 16 ne fait pas exception. Ce modèle reste performant en 2026 et, cerise sur le gâteau, son prix est maintenant bien plus accessible.

Alors qu’il était affiché à 969 € à sa sortie, l’iPhone 16 n’est plus qu’à 819 € sur Carrefour. C’est déjà un bon prix. Mais avec les soldes, son prix chute encore pour arriver à 699€ seulement. Le smartphone est directement vendu par Carrefour et pour obtenir ce prix, il vous faut la carte de fidélité car les 120€ de remise sont réservés dans votre cagnotte. Ça n’est pas votre cas ? Pas d’inquiétude, vous pouvez rejoindre le Club Carrefour gratuitement pour profiter de cette offre.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16 ?

Depuis la sortie de l’iPhone 17 il y a quelques mois, le prix de son prédécesseur a bien chuté. L’iPhone 16 est maintenant à prix accessible puisqu’avec les soldes, il passe à seulement 699€ sur Carrefour grâce aux 120€ reversés sur votre cagnotte. C’est un excellent prix pour ce smartphone premium boosté par Apple Intelligence !

Il embarque la puissante puce A18 qui est optimisée pour une gestion efficace de l’énergie. Ainsi, vous profitez d’une excellente autonomie qui peut atteindre les 22 heures d’utilisation en lecture vidéo. Il est par ailleurs doté d’un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2556 x 1179 pixels. Vos contenus sont fluides, avec des images colorées, contrastées et lumineuses.

Côté photo, l’iPhone 16 n’est pas en reste. Il est doté d’un capteur principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Et enfin, la présence d’un bouton physique pour contrôler l’appareil photo et d’un bouton d’action personnalisable à la place d’ l’interrupteur du mode silencieux vous offrent une utilisation plus ergonomique.