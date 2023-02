Apple va adopter l’USB-C mais n’abandonne pas pour autant la certification Made For iPhone

Apple va adopter l’interface USB-C, pour tous les produits vendus sur le Vieux Continent tout du moins. Cette décision ne signifie apparemment pas la fin programme MFi. La firme de Cupertino aurait trouvé une solution pour continuer de faire certifier les câbles et accessoires pour iOS.

Le 23 octobre 2022, l’Europe imposait définitivement l’utilisation de l’USB-C à Apple. De l’avis de tous, cette décision était une victoire pour les consommateurs, tant la firme à la pomme avait jusque-là pris l’habitude de faire cavalier seule en termes de ports et de normes en imposant ses propres câbles et connecteurs. Les possesseurs d’iPhone 15 et plus n’auront plus à payer le prix fort pour bénéficier de débits de données garantis. Sauf que… selon un membre de Weibo, la firme de Cupertino aurait trouvé le moyen de contourner ces obligations par une énième pirouette technique.

Si l’on en croit le message publié sur le réseau social chinois par Cell Phone Chip Expert, Apple aurait conçu une interface compatible USB-C et Lightning qui sera compatible avec les iPhone 15 qui sortiront cette année et les périphériques ayant la certification MFi. La publication de l’internaute taïwanais laisse assez peu de place à l’interprétation. La firme à la pomme serait en passe d’intégrer dans ses appareils un contrôleur qui détectera si l’accessoire utilisé est compatible MFi. Il adaptera le débit des données ou la puissance de charge en fonction.

Apple va brider les « simples » câbles USB-C pour favoriser les siens

Si cette information était avérée, elle pourrait soulever un véritable tollé auprès des consommateurs tant elle n’est justifiée que par l’appât du gain. La certification MFi est une véritable rente pour Apple. Pour Tim Cook et ses équipes, il est donc hors de question de faire une croix dessus. La compagnie souhaite continuer d’évoluer dans son écosystème fermé, et nombre de fans d’iPhone n’y réfléchiront sans doute pas à deux fois avant de payer leurs câbles plus chers.

Certes, Apple va rendre ses futurs smartphones plus attractifs, en utilisant le même capteur photo pour tous les modèles d'iPhone 15, notamment. La compagnie n’abandonnera pas pour autant les pratiques commerciales discutables.

Source : Weibo