iPhone 15 : l’USB-C remplacera le Lightning dès 2023, puis sur les AirPods en 2024

Apple va bien être obligée d’abandonner la connectique Lightning sur tous ses appareils, et la transition devrait se faire par étapes. L’iPhone sera le prochain concerné, suivi des écouteurs sans fil AirPods.

La semaine dernière, le parlement européen a voté la directive « chargeur universel pour les appareils électroniques », qui contraindra les fabricants d’appareils électroniques à proposer une connectique USB-C pour la recharge. Apple n’échappera évidemment pas à la règle et devra donc s’adapter d’ici là.

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman, le géant américain n’attendra pas la fin de l’échéance pour se mettre en conformité. En effet, le journaliste de Bloomberg s’attend à ce que l’iPhone 15 soit le premier smartphone d’Apple à abandonner la connectique Lightning dès 2023. D’ici là, un autre appareil devrait lui aussi passer à l’USB-C : l’iPad d’entrée de gamme qui sera lancé à la fin de l’année.

Les AirPods et les accessoires Mac passeront à l’USB-C un peu plus tard

Alors que les récents AirPods 2 Pro haut de gamme d’Apple ont conservé une connectique USB-C, cela ne devrait pas être le cas des modèles qui sortiront en 2024. Alors qu’on s’attendait à ce qu’Apple saute le pas dès 2023, Mark Gurman pense que les AirPods seront les derniers appareils d’Apple à passer à la nouvelle connectique en 2024, soit juste avant l’échéance imposée par l’Union européenne.

Gurman note également que tous les accessoires pour Mac comme la souris Magic Mouse, le clavier Magic Keyboard et le Magic Trackpad devront faire la transition lorsque de nouvelles versions seront lancées. Il prévoit plusieurs mises à jour majeures pour les Mac l'année prochaine, notamment un nouvel iMac et un Mac Pro, et a déclaré que « l'on pourrait probablement supposer que ce mouvement coïncide avec les mises à jour des accessoires ».

Enfin, Gurman estime que le Lightning pourrait rester en place pendant un certain temps après l'échéance législative. Par exemple, un iPhone SE rafraîchi en mars 2024 pourrait utiliser un port Lightning, mais une mise à jour ultérieure en 2025 ou 2026 devra utiliser l’USB-C. Il reste à voir si Apple décidera ou non de conserver son port propriétaire pour continuer à vendre des câbles Lightning avec son iPhone le moins cher au cours des prochaines années.