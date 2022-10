iPhone : l’Europe impose définitivement l’utilisation de l’USB-C, Apple devra se plier à la directive

L'Union européenne a donné son approbation finale à la directive qui obligera Apple et d'autres fabricants de produits électroniques à utiliser des chargeurs USB-C à partir de 2024.

L’Europe a franchi le dernier obstacle avant l'adoption définitive du plan visant à uniformiser les chargeurs des appareils portables, qu’il s’agisse d’accessoires, d’appareils ou d’ordinateurs. Ce lundi, le Parlement européen a définitivement entériné la directive sur les chargeurs universels. Celle-ci stipule que les ports USB-C deviendront obligatoires sur les appareils électroniques. Un même chargeur pourra donc être utilisé pour divers appareils. En plus de faciliter la vie des consommateurs, cette mesure devrait considérablement réduire les déchets électroniques.

Dès 2024, tous les téléphones mobiles, les tablettes, les liseuses, les appareils photo, les consoles de jeu, les casques, souris et claviers sans fil, et autres GPS d’une puissance inférieure ou égale à 100 watts se rechargeront à l'aide de l'USB-C. À l’achat, les clients devront choisir leur nouvel appareil avec ou sans chargeur. La vitesse de charge sera la même pour tous les appareils dotés de la charge rapide. Aucune crainte à avoir en ce qui concerne la rapidité et la qualité de recharge : le Parlement européen assure que les utilisateurs pourront recharger leur appareil à la même vitesse avec n’importe quel chargeur compatible.

L'USB-C devient obligatoire sur les appareils électroniques dès 2024, dès 2026 pour les ordinateurs portables

Dès 2026, les fabricants d’ordinateurs portables seront eux-aussi obligés de recharger leurs appareils avec un câble USB-C. À en croire les propos de Jozef Sikela, ministre tchèque du commerce, nous possédons tous au moins trois chargeurs de smartphone à la maison et trouver le bon se révèle souvent fastidieux. Tous ces accessoires cumulés forment 11 000 tonnes de déchets électroniques chaque année.

Ces considérations écologiques commencent à peine à faire bouger Applea, que cette décision concerne au premier chef. La firme de Cupertino clame depuis longtemps qu’un tel règlement étouffe l'innovation plutôt que de l'encourager. L’entreprise continue d'utiliser son propre port Lightning sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, tout en incorporant progressivement l'USB-C dans ses autres appareils. Le chargeur universel n'est que le premier volet du travail de la Commission européenne sur l'uniformisation des systèmes de recharge. Elle doit désormais se pencher sur l'harmonisation des technologies de recharge sans fil. Encore un domaine dans lequel Apple s'illustre par son non-conformisme, avec son très pratique MagSafe.

Source : Parlement européen