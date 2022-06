Tous les iPhone auront un port USB-C à partir de 2024, l’UE a tranché

La Commission européenne vient de se rendre son verdict sur cette question restée sans réponse depuis plusieurs années. Dès l'automne 2024, le chargeur USB-C deviendra le port de charge commun de tous les smartphones, y compris les appareils Apple. Dans un second temps, cette norme sera appliquée aux ordinateurs portables.

Comme vous le savez peut-être l‘UE fait part depuis plusieurs mois de son ambition d'uniformiser le port de charge de tous les smartphones. Le principe de la manoeuvre est évidemment écologique, le but étant de réduire la production de déchets électroniques comme les nombreux chargeurs fournis avec nos téléphones portables.

En optant pour un chargeur unique, les consommateurs pourraient donc réutiliser leur chargeur sur chaque smartphone. Bien entendu, une telle mesure n'enchante pas Apple, qui devrait alors faire une croix sur le port Lightning au profit de l'USB Type-C, la norme privilégiée par la Commission européenne.

L'USB Type-C devient le chargeur unique de tous les smartphones

Quoi qu'il en soit, la firme de Cupertino devra s'y faire. En effet, les 27 pays membres de l'UE et les eurodéputés sont tombés d'accord ce mardi 7 juin 2022. Un chargeur universel USB Type-C sera imposé à tous les constructeurs de smartphones dans les pays membres de l'UE dès l'automne 2024. Dans un second temps, cette mesure sera appliquée aux ordinateurs portables, comme l'a précisé le Parlement européen.

Notez qu'Apple n'a pas attendu la décision de la Commission européenne pour commencer à se mettre aux normes. En effet, Apple teste actuellement des iPhone avec USB Type-C et de nombreuses rumeurs affirment que l'iPhone 15 sera le premier à utiliser un port USB Type-C.

Le commissaire européen Thierry Breton s'est félicité de l'adoption de cette mesure sur Twitter : “Nous avons un accord sur le chargeur commun ! Plus d'économies pour les consommateurs européens, et moins de déchets pour la planète. Les smartphones, les tablettes et les appareils photo auront désormais l'USB-C. La technologie de charge rapide sera harmonisée, les ventes de chargeurs seront dégroupées. L'intérêt de l'Union européenne a prévalu”.

Pour l'instant, les différents constructeurs, et notamment Apple, n'ont pas encore réagi officiellement à cette nouvelle mesure. Nous mettrons à ce jour cet article dès les premières réactions seront publiées.