iPhone 15 : Apple confirme l’USB-C sur son prochain smartphone, adieu le Lightning !

Le vice-président du marketing mondial d'Apple confirme que l’entreprise américaine va remplacer le connecteur Lightning par un connecteur USB-C sur ses iPhone pour se conformer à la réglementation européenne.

Alors que l’Union européenne vient d’officialiser une nouvelle législation qui obligera la plupart des appareils électroniques personnels à passer à l'USB-C pour la recharge et le transfert de données, tous les yeux étaient tournés vers Apple. En effet, le constructeur américain était toujours un des seuls à utiliser sa propre connectique propriétaire, le Lightning.

À la suite de l’adoption de la réglementation, on s’attendait donc à ce que l’iPhone 15 soit le premier smartphone d’Apple à utiliser un port USB-C, et c’est ce que vient de confirmer officiellement l’entreprise. En effet, Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple. M. Joswiak et son collègue Craig Federighi, vice-président senior d'Apple, ont officiellement annoncé l’abandon du Lightning.

Apple annonce enfin la mort du Lightning

Interviewés par Joanna Stern lors d'un événement organisé par le Wall Street Journal, les deux dirigeants d’Apple ont confirmé que la société se conformera à la décision de l'UE. « Nous n'avons pas le choix. Comme nous le faisons dans le monde entier, [Apple] se conformera aux lois locales », a déclaré Greg Joswiak.

Le vice-président d’Apple ne semble pas vraiment apprécier cette nouvelle législation, bien que l’entreprise dote de plus en plus d’appareils de la connectique universelle. Récemment, c’est l’iPad 2022 d’entrée de gamme qui a dit adieu au Lightning. « Nous pensons qu'il aurait été meilleur pour l'environnement et pour nos clients qu'un gouvernement ne soit pas aussi prescriptif ». Pourtant l’avantage d’une connectique universelle est justement de réduire le nombre de déchets électroniques.

Joswiak a déclaré que les législateurs de l'UE et Apple ont été « un peu en désaccord » sur l'idée d'une réglementation commune des chargeurs. Selon lui, les législateurs européens ont déjà essayé de normaliser le connecteur micro-USB, désormais dépassé. Aujourd’hui, les dirigeants d’Apple estiment que plus d’un milliard de personnes utilisent un câble Lightning d’une manière ou d’une autre, et tous devront désormais passer à l’USB-C pour les prochains appareils de la société. Il reste à voir si le prochain IPhone SE, qui arrivera au début de l’année 2023, disposera ou non d’un port USB-C.