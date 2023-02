iPhone : un ingénieur parvient à créer un smartphone à double port Lightning et USB-C

Vous possédez un iPhone, mais vous regrettez l’absence de port USB-C, car tous vos autres appareils ont déjà adopté la connectique universelle ? Un ingénieur confronté à ce problème a trouvé une solution.

À la fin de l’année 2021, nous avions vu un ingénieur créé le premier iPhone doté d’un port USB-C, mais ce dernier avait finalement remplacé le port propriétaire d’Apple par la connectique universelle. Désormais, un autre ingénieur est parvenu à faire encore mieux, puisqu’il a intégré un port USB-C sans abandonner le Lightning.

Ce premier iPhone à deux ports est donc capable d’être rechargé soit avec un câble Lightning, soit avec un câble USB-C. Pratique. Le plus étonnant, c’est que l’ingénieur a modifié un iPhone 12 mini, le plus petit des iPhone de ces dernières années. Malgré son format très compact, l’ingénieur a réussi à ajouter un autre port sans trop modifier les composants internes.

Cet iPhone se recharge en Lightning ou USB-C, au choix

En plus de se recharger avec les deux connectiques, la présence de deux ports a un avantage intéressant. En effet, à la sortie de l’iPhone 7, beaucoup d’utilisateurs s’étaient plaints du retrait de la prise jack des smartphones.

Comme le port Lightning était l’unique connectique de leur smartphone, il leur était impossible de brancher des écouteurs et de recharger l’appareil simultanément, mais ce souci a depuis été réglé par l’introduction de la recharge sans fil. Avec cet iPhone modifié, l’ingénieur peut très bien brancher un câble Lightning pour la recharge tout en écoutant de la musique avec un casque filaire USB-C.

Malheureusement pour ceux qui comptaient dessus, il ne s’agit pas de la solution pour laquelle va opter Apple quand il remplacera le port Lightning par un port USB-C dans ses prochains iPhone 15, pour se conformer à la nouvelle législation imposée par l’Union européenne. On en sait d’ailleurs un peu plus à ce sujet, puisque nous avions appris il y a quelques jours qu’Apple ne comptait pas mettre un terme au programme MFi, malgré l’arrivée de la connectique universelle. Cela signifie que le géant américain continuera de certifier des câbles et accessoires pour iOS, et donc que certains d’entre eux ne fonctionneront pas correctement avec des iPhone.