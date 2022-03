iPhone 14 : Apple va réutiliser la puce A15 de l’iPhone 13 et augmenter les prix

Les iPhone 14 pourraient ne pas être aussi puissants que nous le pensions, puisque certains des modèles n’auraient pas droit à la nouvelle puce haut de gamme A16 que prépare le fabricant américain.

La semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo rapportait qu’Apple devrait faire le choix cette année de ne pas utiliser sa nouvelle puce A16 sur tous ses modèles d’iPhone 14. En effet, seuls les versions Pro et Pro Max auraient droit à l’A16 Bionic et au nouvel écran avec un double trou, tandis que les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Max devront eux se contenter d’une puce très similaire à celle de l’iPhone 13 actuel.

Pour éviter les critiques, Apple aurait légèrement modifié la puce A15 gravée en 5 nm et devrait finalement la nommer A16, tandis que la puce des modèles Pro serait nommée A16 Pro. On s’attend donc à ce que cette nouvelle puce A16 n’ait rien de révolutionnaire par rapport à la génération précédente.

L’iPhone 14 sera moins puissant que l’iPhone 14 Pro

Apple aurait décidé de ne pas opter pour la puce A16 Pro gravée en 4 nm sur ses iPhone 14 et 14 Max en raison de problèmes de production avec le processeur de nouvelle génération. Celui-ci ne serait d’ailleurs pas le seul à être impacté, puisque la future puce M2 du MacBook Air 2022 rencontrerait elle aussi des difficultés sur les chaînes de production.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Apple décide d’opter pour un SoC différent sur une même génération de smartphones. La dernière fois que le géant avait adopté cette stratégie était avec la génération 5. L’iPhone 5S avait profité de la nouvelle puce A7, tandis que le modèle moins onéreux iPhone 5C avait eu droit à une puce A6.

Sur la génération actuelle, il convient également de rappeler que bien qu’Apple ait utilisé une puce A15, elle n’est pas identique sur tous les modèles, puisque la puce A15 de l’iPhone 13 Pro profite de davantage de cœurs GPU que la puce A15 de l’iPhone 13 et de 2 Go de RAM supplémentaires. Cependant, contrairement à l’iPhone 13 la différence de performances devrait être assez significative sur la génération suivante.

Enfin, il convient de rappeler que la nouvelle gamme iPhone 14 va voir ses tarifs augmenter cette année en raison de l’abandon du modèle mini. L’iPhone 14 classique devrait toujours démarrer à 799 dollars ou 909 euros en France, mais le nouveau modèle Max devrait être positionné 100 dollars au-dessus, à 899 dollars.