iPhone 14 Pro Max : une réplique est comparée à un iPhone 13 Pro Max en vidéo

Les iPhone 14 ne sont pas attendus avant la fin de l’année, mais de nombreuses répliques basées sur des fichiers 3D de prototypes ont déjà été créées. Un Youtubeur a ainsi pu directement comparer un iPhone 14 Pro Max avec la génération actuelle, l’iPhone 13 Pro Max.

Le célèbre Youtubeur Unbox Therapy a comparé dans sa dernière vidéo une réplique de l’iPhone 14 Pro Max avec un iPhone 13 Pro Max. Grâce aux derniers fichiers CAD de la nouvelle génération de smartphones d’Apple qui avaient fuité récemment, de nombreux fabricants de coques ont déjà pu créer leurs propres iPhone 14, et c’est donc à une de ces répliques que nous avons affaire aujourd’hui.

L’appareil est donc quasiment identique à un réel iPhone 14 Pro Max, et nous donne alors le meilleur aperçu à ce jour de ce à quoi va ressembler le prochain smartphone haut de gamme d’Apple. En dehors des poinçons qui ont remplacé l’encoche, l’iPhone 14 Pro Max semble presque identique à son prédécesseur, mais quelques différences peuvent être relevées.

Quelles différences entre l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max ?

Comme le note Unbox Therapy, l’écran du nouvel iPhone 14 Pro Max est entouré de bordures bien plus fines que sur l’iPhone 13 Pro Max. Les dimensions du smartphone sont donc légèrement différentes par rapport à son prédécesseur. Le nouveau modèle mesure par exemple 77,61 mm de large, contre 78,13 mm précédemment. On sait également qu’Apple compte légèrement arrondir les angles.

À cause de son nouveau capteur de 48 MP, nous avions vu qu’Apple a également dû légèrement augmenter l’épaisseur de son nouvel iPhone 14 Pro Max. Alors que l’iPhone 13 Pro Max mesurait seulement 7,77 mm d’épaisseur, l’iPhone 14 Pro Max va lui mesurer 7,97 mm. La différence ne devrait donc pas sauter aux yeux, mais le smartphone devrait être un peu plus lourd que le modèle précédent.

Du côté de la caméra, le bloc photo mesure 40,58 mm de longueur sur l’iPhone 14 Pro Max, et les capteurs mesurent 16,17 mm de diamètre. C’est beaucoup plus que les 38,75 mm du bloc photo de l’iPhone 13 Pro Max, qui utilisait des capteurs de 15,51 mm de diamètre. Ces différences s’expliquent par la présence d’un nouveau capteur photo de 48 MP capable de filmer en 8K plus grand que le capteur de 12 MP de la génération précédente.

D’autres petites différences sont à noter, comme des boutons un tout petit peu plus grands et plus longs sur la nouvelle génération. Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en savoir plus au sujet des prochains iPhone 14 à mesure que le lancement approche.