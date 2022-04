iPhone 14 Pro : Apple compte arrondir les angles rapport à l’iPhone 13 Pro

L'iPhone 14 Pro aurait des angles plus arrondis que l'iPhone 13 Pro. D'après les dernières fuites, Apple a été contraint d'arrondir les bords de son smartphone haut de gamme suite à l'ajout d'un immense objectif photo.

Avec les iPhone 14, Apple va revoir de fond en comble le design de ses smartphones. Sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, le groupe américain va tirer un trait sur la fameuse encoche, inaugurée en 2017 sur les iPhone X.

Pour loger le capteur photo pour les selfies avec autofocus et les modules TrueDepth nécessaires à Face ID, Apple va miser sur un double trou. Cette double cavité est composée d'un trou allongé en forme de pilule et d'un minuscule trou, plus discret, sur la droite.

Des angles plus arrondis, uniquement sur l'iPhone 14 Pro

Les changements s'annoncent plus discrets sur la face arrière. En miroir des iPhone 13 Pro, les iPhone 14 Pro héritent d'un immense appareil photo logé dans un bloc rectangulaire et arrondi. Cet appareil photo dorsal s'annonce encore plus volumineux que celui des précédents modèles. Cet embonpoint supplémentaire est dû à l'ajout d'un objectif de 48 mégapixels.

Les différences ne s'arrêtent pas là. D'après Ian Zelbo, un graphiste habitué à concevoir des rendus consacrés aux produits Apple, les bords des iPhone 14 Pro seront plus arrondis que ceux des iPhone 13 Pro.

Pour déterminer les différences entre les angles, Ian Zelbo a étudié les rendus 3D apparus sur la toile, les schémas de fabrication provenant de l'industrie et les moules de production. L'artiste a partagé des rendus montrant les deux smartphones l'un à côté de l'autre pour montrer la différence.

Apple aurait visiblement décidé d'arrondir les angles afin de rendre le design arrière, marqué par un bloc photo encore plus imposant (57%), plus harmonieux. De cette façon, l'angle du bloc de l'appareil photo rentre presque parfaitement dans l'angle de la structure. L'ajout d'un écran aux bordures plus fines aurait également pu obliger Apple à arrondir les angles sur les futurs iPhone.

L'iPhone 14 Pro Max, par contre, semble avoir des angles similaires à l'iPhone 13 Pro Max. C'est également le cas de l'iPhone 14 standard, qui devrait être très ressemblant à son prédécesseur.