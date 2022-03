L’iPhone 14 Pro sera plus épais que le 13 Pro à cause du nouveau capteur de 48 MP

Apple va dévoiler à la fin de l’année une nouvelle génération d’iPhone, et on sait déjà que les modèles Pro et Pro Max pourraient être légèrement plus épais que les modèles précédents à cause d’un nouveau capteur photo.

Cette année, les nouveaux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ne devraient pas être simialires aux modèles 14 et 14 Max. Les modèles de la gamme « Pro » de 2022 profiteront en effet de composants assez différents par rapport aux autres versions, puisqu’on sait par exemple qu’ils utiliseront une nouvelle puce A16 Pro, tandis que les iPhone 14 et 14 Max devront se contenter d’une puce A16 très similaire à la puce A15 des iPhone 13.

Apple compte également de nouveau réserver l’écran LTPO 120 Hz sans encoche à ses smartphones les plus chers, ce qui veut dire que les écrans des iPhone 14 et 14 Max seront toujours limités à une fréquence maximale de 60 Hz. Cependant, une des plus grosses différences entre la gamme classique et la gamme Pro se situera à l’arrière, au niveau des capteurs photo. Les modèles Pro et Pro Max embarqueront pour la première fois chez Apple un capteur de 48 mégapixels.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max utiliseront un gros capteur de 48 MP

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a reconfirmé sur son compte Twitter que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max utiliseront bien un nouveau capteur de 48 MP. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les smartphones, qui se sont contentés d’un capteur de 12 MP pendant de nombreuses générations. Un nombre plus élevé de mégapixels permet de capturer plus de détails en photo, mais peut vite se retourner contre l’utilisateur si le capteur n’est pas assez gros, et donc pas capable de capturer assez de lumière.

Pour éviter cela, Ming-Chi Kuo dévoile qu’Apple a opté pour un nouveau capteur assez imposant, puisqu’il sera environ 25 à 35 % plus grand que le capteur de 12 MP des iPhone 13 et 14, et entre 5 à 10 % plus épais. Cette épaisseur supplémentaire va malheureusement contraindre Apple à rendre ses modèles Pro plus épais que la génération précédente. D’après les fichiers CAD que nous avions pu voir, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max mesureront 7,85 mm d’épaisseur, contre 7,7 mm pour l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. On imagine que les appareils deviendront légèrement plus lourds par la même occasion.