iPhone 14 Pro : voici à quoi pourraient ressembler ses deux poinçons et son capteur 48 MP

Un illustrateur a imaginé le design de l’iPhone 14 Pro en s’appuyant sur le châssis de l’iPhone 13 Pro et sur les récentes fuites à propos de son écran, sans encoche, et de son module photo, avec un capteur principal de 48 mégapixels. Le résultat est une élégante évolution du design actuel avec pour principal changement une protubérance plus marquée du module photo.

Les iPhone 13 sont encore très récents. Nous les avons tous testés dans nos colonnes. Et nous avons été plus satisfaits de cette fournée annuelle qui améliore quelques points sombres de la précédente génération, notamment au niveau de l’autonomie. Mais les rumeurs sur les prochains modèles émergent déjà. Il y en a pratiquement tous les jours. Les confidences d’analystes financiers. Les prévisions de journalistes très bien informés. Les fuites en provenance des fournisseurs. Etc.

Lire aussi – iPhone 14 : la nouvelle puce A16 serait réservée aux modèles Pro et Pro Max

Selon ces dernières, les iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficieront de plusieurs nouveautés importantes cette année. La première concerne l’écran. L’encoche pourrait disparaitre au profit de deux poinçons destinés à Face ID. Le capteur biométrique serait donc conservé, au détriment d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran qui se fait attendre. La deuxième nouveauté concerne la photo. Un capteur haute définition de 48 mégapixels viendrait remplacer le capteur de 12 mégapixels actuellement utilisé.

Voici à quoi ressemble l'iPhone 14 Pro avec son écran à poinçon et son nouveau module photo

Quels seront les changements ergonomiques induits par ces nouveautés technologiques ? Parvez Khan, un illustrateur connu sous le pseudo TechnizoConcept, apporte une réponse possible. Il a publié, en collaboration avec le site néerlandais LetsGoDigital, une vidéo présentant ce qui sera, selon lui, l’iPhone 14 Pro. Vous pouvez la retrouver en fin de cet article. À l’avant, l’écran de ce concept est affublé des deux trous pour Face ID comme annoncés par les rumeurs. Vous pourrez remarquer la présence d’un pictogramme représentant un lecteur d’empreinte sous l’écran. Nous savons qu’il ne sera pas présent.

Et à l’arrière, nous y retrouvons un bloc photo élargi, équipé de trois modules photo, un flash et un micro pour la prise de son en vidéo. Chaque objectif est plus large que ceux de l’iPhone 13 Pro. Et il est légèrement plus protubérant comme annoncé par les rumeurs. Comme pour l’iPhone 13 Pro, le verre minéral à l’arrière suit la protubérance pour intégrer le module. En revanche, le designer oublie ici un « détail important » : le capteur LiDAR qui équipe les iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro et 13 Pro Max. Logiquement, ce composant sera conservé. Pour le reste, cet iPhone 14 Pro ressemble beaucoup à l'iPhone 13 Pro. Il y a quelques jours, d'autres aperçus offraient une image assez similaire.

Source : LetsGoDigital