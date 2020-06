iPhone 12 : Apple pourrait lancer un modèle 4G moins cher

Apple pourrait lancer un modèle 4G de l’iPhone 12 moins cher selon les dires d’un analyste, relayés par nos confrères du site Gizchina. Si la marque à la pomme opte effectivement pour cette stratégie, cela lui permettrait de coller aux prix de l’iPhone 11, en proposant une entrée de gamme accessible.

L’intégration de la 5G s’impose comme le nouveau défi des constructeurs. De nombreux appareils proposent d’ores et déjà une compatibilité 5G comme Samsung avec les Galaxy A51 et A71 ou encore le Galaxy Z Flip, dont la mouture 5G a été officialisée il y a peu. Sans surprise, les iPhone 12 prendront également en charge la 5G comme attestent plusieurs rapports parus en 2019.

Seulement, Apple se doit de ne pas augmenter les prix outre mesure pour s’assurer de bonnes ventes. Plusieurs rumeurs persistantes affirment que tous les modèles d’iPhone 12 embarqueront un écran OLED. Ce qui risque de faire gonfler drastiquement la facture. De fait, pour réduire les tarifs, Apple pourrait rogner sur la 5G en proposant un iPhone 12 compatible 4G seulement.

À lire également : Les iPhone 12 de 2020 coûteront plus cher mais « pas trop »

Un modèle 4G pour limiter la flambée des prix

C’est en tout cas l’hypothèse de l’analyste Daniel Ives, relayée ce jeudi 18 juin par nos confrères du site Gizchina. Selon lui, l’intégration de la puce A14 gravée en 5nm, l’utilisation des écrans OLED, et une quantité de RAM de 128 Go par défaut, ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre pour Apple. Afin de coller au maximum au prix de l’iPhone 11, à savoir 809 €, la marque à la pomme pourrait donc proposer une version 4G, plus accessible.

Toujours dans cette optique de faire baisser les prix, nous savons d’ores et déjà que la firme de Cupertino envisage de ne pas fournir d’AirPods avec les iPhone 12. Cela permettrait à Apple de réduire les coûts de production de l’iPhone 12, tout en stimulant les ventes de ses fameux écouteurs sans fil. Selon de premières prévisions, la marque à la pomme pourrait de fait écouler entre 80 à 93 millions d’unités d’ici la fin d’année 2020.

Pour rappel, selon des informations relayées par l’agence de presse Reuters, l’iPhone 12 sera lancé en novembre 2020, en raison des retards provoqués par la pandémie mondiale de coronavirus.

À lire également : iPhone 12 – Broadcom s’attend à ce que le lancement soit reporté de quelques semaines

Source : Gizchina