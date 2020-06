iPhone 12 sans écouteurs dans la boîte : l’information se confirme

Les iPhone 12 et 12 Pro pourraient ne pas être livrés avec des écouteurs dans la boîte, contrairement aux habitudes d’Apple. Après un rapport de Ming-Chi Kuo qui l’annonçait, un autre analyste confirme sur la base des informations obtenues de ses propres sources que les prochains iPhone ne seront pas accompagnés d’EarPods. L’Europe pourrait toutefois ne pas être concernée.

La plupart des gens se contentent des EarPods livrés avec les iPhone mais aux dernières nouvelles, les donnes pourraient changer avec l’arrivée de l’iPhone 12 pour lequel Apple n’aurait pas l’intention d’offrir des écouteurs. Cette décision est motivée par des raisons économiques à en croire le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui était le premier à dévoiler l’information.

Il n’est désormais plus le seul à avoir cette conviction. Dan Ives, un autre analyste de renom évoluant dans le cabinet Wedbush dit avoir obtenu la même information de ses sources. On semble donc effectivement se diriger vers une absence d’écouteurs dans la boîte des futurs iPhone 12 et 12 Pro. Les utilisateurs seraient ainsi forcés soit d’acheter des EarPods filaires séparément ou de s’offrir des AirPods, à condition bien sûr qu’ils n’en aient pas en réserve. Et ce serait justement l’objectif visé par Apple.

Booster les ventes d’AirPods

La première répercussion de cette donne serait de faire baisser les coûts de production de l’iPhone 12, une manière d’Apple d’augmenter ses marges sachant les revenus liés aux iPhone n’ont cessé de baisser ces dernières années. La firme ferait également d’une pierre deux coups en stimulant les ventes d’AirPods. D’ici la fin de l’année, Apple pourrait ainsi écouler 80 à 93 millions d’unités d’autant qu’une baisse de prix n’est pas à exclure dans les prochains mois.

Les clients européens en ce qui les concerne pourraient échapper aux effets de cette décision. Une réglementation de l’UE sur la protection des utilisateurs de smartphones contre les ondes force en effet les constructeurs à inclure des écouteurs dans la boîte afin de « limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ». Reste à savoir si légalement Apple a les moyens de contourner cette règle, ce qui semble peu probable.

Enfin, Dan Ives a également confirmé qu’il y aura 4 variantes de l’iPhone 12 cette année. Selon lui, l’un des deux modèles de base — sans doute celui de 5,4 pouces — sera proposé avec la 4G, contrairement aux précédentes rumeurs qui annonçaient que tous les iPhone de 2020 seraient compatibles 5G.