iPhone 12 : une fuite dévoile tout ce qu’il faut savoir sur les écrans

Les iPhone 12 d’Apple continuent de dévoiler tous leurs secrets. Une nouvelle fuite dévoile aujourd’hui tout ce qu’il faut savoir sur les 4 écrans OLED. Résolution, taille, fournisseurs…On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Ce 18 mai 2020, un rapport du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants est venu lever le voile sur la fiche technique complète des écrans OLED des iPhone 12. Le rapport est rédigé par Ross Young, PDG du cabinet et source intarissable d’informations concernant notamment l’écran du Galaxy Note 20 et du Galaxy Fold 2.

Apple mise sur 3 fournisseurs d’écran pour les iPhone 12

D’après le rapport, Apple travaille bien sur 4 iPhone différents. L’iPhone 12, successeur direct de l’iPhone 11 et de l’iPhone XR, serait recouvert d’un écran OLED de 6,4 pouces fourni par Samsung Display. Ross Young évoque une résolution de 2340 x 1080 pixels (475 ppi).

Apple prépare aussi une version grand format de cet iPhone 12. Cette variante baptisée iPhone 12 Max serait construite autour d’un écran OLED de 6,1 pouces (2532 x 1170, 460 ppi) fourni par LG Display et BOE, un groupe chinois spécialisé. Le rapport précise que c’est néanmoins LG qui s’occupera de la majorité des dalles.

De son côté, l’iPhone 12 Pro, successeur de l’iPhone 11 Pro, serait sublimé d’un écran OLED de 6,1 pouces (2532 x 1170, 460 ppi) fourni par Samsung Display. Cet écran affichera 10 bits de couleur et sera compatible XDR, l’indice utilisé par Apple sur ses moniteurs haut de gamme. L’écran devrait ainsi grimper jusqu’à 1600 nits de luminosité et offrir un contraste élevé.

Encore plus haut de gamme, l’iPhone 12 Pro Max, héritier de l’iPhone 11 Pro Max, profiterait d’un écran de 6,68 pouces (2778 x 1284 pixels, 458 ppi) compatible XDR et 10 Bits. Là encore, Apple s’appuiera sur les dalles de son fournisseur habituel, Samsung Display.

Enfin, Ross Young confirme le retard accumulé par Apple sur son calendrier de production. Selon lui, la production des dalles OLED débutera avec un retard de 6 semaines. Dans ces conditions, il n’est pas impossible que certains iPhone 12 arrivent sur le marché avec du retard. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

