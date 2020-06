Galaxy Z Flip 5G : Samsung intègre le Snapdragon 865 à la place du Snapdragon 855+

Le Galaxy Z Flip 5G est finalement alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. D’après un benchmark apparu sur Geekbench, Samsung a décidé d’améliorer le hardware de son smartphone pliable à clapet par rapport à la version 4G déjà sortie sur le marché.

En février dernier, Samsung a lancé le Galaxy Z Flip, un smartphone pliable à clapet vendu au prix de 1500 euros. Afin de diminuer les coûts de production, la firme sud-coréenne optait pour le Snapdragon 855+, un chipset gravé en 7nm et lancé en 2019, et faisait l’impasse sur la connectivité 5G.

Quelques mois plus tard, Samsung s’apprête à lancer une version 5G de son Galaxy Z Flip. Contrairement aux premières informations apparues, le leader du smartphone ne se contentera pas d’ajouter un modem 5G à son téléphone à clapet. Comme le montre un benchmark mis en ligne sur Geekbench, et relayé par nos confrères de SamMobile, cette nouvelle version du Galaxy Z Flip est équipée du SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Il s’agit du chipset qui équipe la plupart des smartphones Android haut de gamme de 2020.

Pour épauler la puce, Samsung mise sur 8 Go de RAM, comme c’était déjà le cas sur la version 4G. Côté stockage interne, Samsung se contenterait à nouveau de 256 Go, précise SamMobile. Sur Geekbench, le smartphone pliable grimpe à 970 en single core et à 3220 en multicore, loin devant la variante 4G avec Snapdragon 855+.

On s’attend à ce que l’ajout de la 5G et du Snapdragon 865 oblige Samsung à revoir le prix du Z Flip à la hausse. Nous en saurons plus dès le 5 août 2020, date de présentation probable du Galaxy Z Flip 5G. Pour rappel, le smartphone à clapet 5G ne sortirait dans les magasins que dans le courant du mois de septembre 2020 en quantité limitée. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile