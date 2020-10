iPhone 12, 11, SE, Xr… : découvrez leur nouvelle boîte sans chargeur ni écouteurs

Avec les derniers iPhone 12, Apple a pris une décision radicale : retirer le chargeur et les écouteurs de ses boîtes, pour en réduire l'impact sur l'environnement. Or cela ne concerne pas que les iPhone 12 : tous les iPhone vendus par Apple le sont désormais dans de nouvelles boîtes sans chargeur ni écouteurs. Un youtubeur montre ce que cela donne avec une boîte d'iPhone 11 achetée après l'annonce des derniers iPhone.

Vous le savez, avec la génération iPhone 12, Apple a pris une décision majeure pour réduire son impact sur l'environnement : ne plus vendre ses iPhone avec des accessoires comme les chargeurs et les écouteurs, ainsi que d'utiliser des boîtes plus petites. Apple, qui est déjà “neutre en émissions carbone pour ses opérations internationales” compte en effet atteindre un “impact net de 0 sur le climat” d'ici 2030.

Lors de la keynote de présentation des iPhone 12, Lisa Jackson, l'une des vice-présidentes Apple en charge de l'environnement avait expliqué : “Les consommateurs ont déjà plus de 700 millions de paires d'écouteurs Lightning [jusqu'ici inclus dans la boîte des iPhone] et nombre de nos clients sont passés à des casques ou écouteurs sans fil […] et il y a également plus de 2 milliards de chargeurs Apple en circulation sans compter les milliards d'adaptateurs tiers. C'est pourquoi nous avons retiré ces accessoires de la boîte des iPhone 12″.

La nouvelle boîte des iPhone sans chargeurs ni écouteurs doit permettre à Apple d'émettre 2 millions de m3 de CO2 en moins chaque année

Le résultat, ce sont des boîtes beaucoup plus petites. Apple explique qu'il peut ainsi mettre jusqu'à 70% de boîtes en plus sur chaque palette. En généralisant cette pratique à tous les iPhone actuellement vendus par Apple, cela permet au constructeur d'économiser quelques 2 millions de mètres cubes de dioxyde de carbone par an dans l'atmosphère – soit l'équivalent de 450 000 véhicules retirés de la circulation chaque année.

En France, Apple a dû néanmoins un peu adapter sa nouvelle politique. Si rien n'empêche la firme de retirer le chargeur USB type C de la boîte, la réglementation impose que les constructeurs de smartphones vendent leurs appareils avec une paire d'écouteurs filaires inclus. Ainsi, en France, Apple vend désormais ses iPhone avec un câble USB-C, une paire d'écouteurs filaires, et un peu de documentation. Alors qu'ailleurs, on ne trouve plus qu'un câble et de la documentation dans la boîte.

Pour se donner une idée des nouveaux emballages avant l'arrivée des iPhone 12, un YouTubeur, Rjey, a acheté un iPhone 11 neuf dans sa nouvelle boîte XXS. On remarque d'emblée que la boîte est effectivement deux fois plus fine que la boîte des générations précédente, tout en étant légèrement plus longue. L'intérieur est comme on pouvait s'y attendre assez spartiate. Le YouTubeur n'étant pas basé en France, il écope d'une boîte sans écouteurs ni chargeurs.

On n'y trouve qu'un câble USB type C, un peu de documentation avec toujours l'épingle permettant de retirer la carte SIM et un seul autocollant Apple au lieu de deux comme dans tous les produits de la firme depuis plus d'une décennie. Ces nouvelles boîtes concernent on vous le disait toutes les boîtes d'iPhone qu'Apple vend actuellement sur sa boutique. Ce qui signifie toute la gamme iPhone 12, mais aussi l'iPhone 11, l'iPhone SE 2020 et l'iPhone Xr.

Étonnamment ce changement semble plutôt accueilli positivement par les clients de la marque comme dans l'ensemble par les clients d'autres marques. Xiaomi a par exemple essayé de troller sur l'absence de chargeur… avant de recevoir une pluie de critiques. Samsung n'a pas hésité lui non plus à critiquer la nouvelle politique d'Apple, alors même qu'il semble que le constructeur s'apprête à lui emboîter le pas, selon des rumeurs.