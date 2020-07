L’iPhone 12 serait vendu dans une petite boîte « exquise » pour faire oublier l’absence de chargeur

L’iPhone 12 serait vendue dans une petite boîte « exquise », et ce serait la conséquence directe du retrait polémique de deux accessoires : le chargeur, ainsi que les écouteurs filaires EarPods.

Apple devrait lancer ses iPhone 12 dans le courant du mois de septembre. Et alors que les infos commencent à s’accumuler sur sa fiche technique, son prix ou son design, une nouvelle rumeur revient sur ce qui pourrait être l’une des décisions les plus polémiques d’Apple à date : la possible suppression du chargeur et des écouteurs filaires de la boîte. Bien sûr, outre leur coût sur le prix de ventes et les marges d’Apple, ces accessoires prennent physiquement de la place dans la boîte

iPhone 12 : un prix plus exquis que sa boîte ?

Ce sont même essentiellement ces derniers qui conditionnent le volume des boîtes dans laquelle sont vendues les iPhone. Le leaker L0vetodream dont les propos sont repris par le blog Macrumors affirme que la boîte des iPhone 12, expurgée du chargeur et des écouteurs, sera « plus fine » et surtout dotée d’un design « exquis ». Bien sûr, il faut prendre cela avec la prudence de rigueur à ce stade. Les rumeurs sur la présence ou non du chargeur dans la boîte sont encore contradictoires. De même que le retrait des écouteurs de la boîte pourrait poser des problèmes légaux en Europe.

Et conduire Apple à vendre l’appareil dans une boîte mieux fournie. Il n'empêche que ce que fait Apple est souvent suivi rapidement par le reste de l’industrie. On voit d’ailleurs certains constructeurs inclure moins d’accessoires avec leur smartphone. Il faudra donc voir si une telle pirouette suffirait à faire passer la pilule. Même si il y a aussi un autre scénario qui se dessine. Apple pourrait profiter de ces accessoires en moins pour baisser le prix, en particulier de ses modèles les moins chers. Ainsi une variante 4G de l’iPhone 12 le moins cher serait vendue 549 dollars.

On le voit, la perception positive ou négative du retrait des accessoires sera donc surtout conditionnée par le prix de la gamme cette année.