iPhone 12 : ce nouveau câble USB type C vers Lightning tissé serait l’unique accessoire inclus

Des photos d’un nouveau câble officiel USB C vers Lightnong sont apparues sur le compte Weibo de ChargingLAB. Ce câble Apple serait le seul accessoire inclus dans la boîte des iPhone 12. Il a pour particularité d’être tissé et avec des connecteurs renforcés ce qui devrait le rendre plus durable que les câbles actuels.

Plusieurs photos apparues sur le compte Weibo de ChargerLAB (repérées par le blog MacRumor) montrent un tout nouveau câble Apple officiel USB type C vers Lightning. Ce qui change, c’est surtout le revêtement du câble qui troque le plastique caoutchouté des câbles actuels pour un design tissé inédit chez Apple, en tout cas pour des câbles iPhone et iPad. Apple vend déjà une poignée de câbles tissés, notamment un câble Thunderbolt Pro, un câble Ligthning tissé vendu avec le Mac Pro ou encore le câble d’alimentation du HomePod.

Lire également : iPhone 12 (2020) – date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

iPhone 12 : le probable unique accessoire inclus a droit à des améliorations

Le passage à un design tissé est un gage de durabilité accrue. Les câbles actuels sont relativement fragiles. Le plastique caoutchouté de leur revêtement a tendance à jaunir avec le temps avant de s’éventrer, révélant la maille du blindage qui finit elle aussi immanquablement par se déchirer – en général le signe qu’il est nécessaire de remplacer le câble au plus vite. En outre, les contacts exposés du connecteur Lightning ont la fâcheuse tendance de développer avec le temps (en cas de mauvais traitement) des points de corrosion qui peuvent empêcher le contact de se faire correctement.

Or, le passage à un câble tissé ne semble pas être la seule amélioration. Les contacts du port Lightning seraient recouverts de ruthénium plaqué avec du rhodium plutôt que de plaqué-or, deux métaux d’aspect argenté du même groupe que le platine, et qui résistent ensemble nettement mieux à la corrosion. En outre, comme le fait remarquer MacRumors, les terminaison de ces câbles avant le connecteur ne semble pas renforcée, en tout cas de façon visible. Ce qui pourrait limiter leur durabilité, même si cela reste à confirmer.

ChargerLAB donne d’autres infos . On apprend que le câble fait exactement 1.05 mètres, avec une épaisseur de 3,04 mm ce qui est à peine plus épais que les câbles actuels. On s’attend à ce que ce câble remplace le modèle en plastique qui était inclus dans les boîtes d’iPhone 11. Compte-tenu de la probable disparition du chargeur, ainsi que de la tout aussi probable disparition des écouteurs filaires EarPods dans la boîte des iPhone 12, il pourrait s’agir de l‘unique accessoire inclus dans une toute petite boite « exquise ».

Source : MacRumors