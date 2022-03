Apple dévoile l’iPad Air (2022), une tablette 5G surpuissance à partir de 699 €

À l’occasion de sa keynote « Peek Performance », Apple a présenté la cinquième génération de l’iPad Air. Reprenant le châssis de l’iPad Air précédent, il intègre la puce Apple M1 que vous retrouvez dans les derniers iPad Pro présentés en octobre 2021. Nouveau capteur selfie, écran plus lumineux, compatibilité Apple Pencil, il sera proposé à partir de 699 euros. Soit un prix très légèrement supérieur à celui de son prédécesseur.

Comme prévu, Apple a diffusé ce soir sa keynote virtuelle. Elle s’appelait « Peek Performance », parce que le thème global de cette conférence était, évidemment, la puissance pure et dure. Que ce soit avec le nouvel iPhone SE, compatible 5G et embarquant le même SoC que l’iPhone 13. Que ce soit avec le Mac Studio, propulsé avec le nouveau processeur d’Apple, le M1 Ultra. Ou que ce soit avec le Studio Display, le nouvel écran qui affiche 1 milliard de couleurs en définition 5K. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes des articles complets sur chacun de ses sujets.

Lire aussi – iOS 15.4 : les 10 nouveautés les plus attendues

Les tablettes n’ont pas été oubliées dans ce programme chargé. La firme de Cupertino a présenté l'iPad Air (2022), ou iPad Air 5e génération. Et lui aussi peut rouler les muscles sous son châssis métallique. Car cette tablette intègre le processeur des derniers iPad Pro présentés en fin d’année dernière : l’Apple M1. C’est le même composant qui anime le MacBook Air 2020 que nous avions testé à son lancement. Une puce très puissante, bien sûr, mais aussi très peu énergivore vis-à-vis de ses performances.

L'iPad Air (2022) intègre le puissant processeur M1 des iPad Pro de 2021

La version de l’Apple M1 intégrée dans cet iPad Air compte 8 cœurs pour le CPU, 8 cœurs pour le GPU et 16 cœurs pour le NPU (le processeur neural dédié à l’intelligence artificielle). Cette information est très importante, puisque certains produits équipés de l’Apple M1 ne sont pas aussi bien lotis. C’est le cas notamment du MacBook Air 2020. Le composant est accompagné de 8 Go de RAM, information officialisée par Apple (ce qui est assez rare pour le noter).

Autre grande nouveauté, ce nouvel iPad Air est compatible 5G. Ce n’est pas la première fois qu’Apple offre cette connectivité à un iPad, puisque la gamme Pro de fin 2021 est également compatible. Mais c’est la première fois qu’un iPad Air peut se connecter en 5G, le précédent modèle n’étant « que » compatible 4G.

En revanche, Apple ne divulgue aucune information concernant la batterie. La firme précise toutefois que cette tablette offre une autonomie de 10 heures en usage Web en WiFi et 9 heures en 4G/5G. Des chiffres identiques à ceux de l’iPad Air 2020 dont la capacité de la batterie atteignait 7606 mAh. Nous devrions retrouver la même chose ici.

Même châssis, même capteur photo principal, même écran

Côté châssis, nous retrouvons le même design que celui de l’iPad Air 2020, lequel était inspiré de la gamme iPad Pro. Les bordures sont donc droites et les faces sont plates. Un peu comme les iPhone 12 et les iPhone 13. Les dimensions sont strictement inchangées. Mais le poids a légèrement évolué : 2 à 3 grammes de plus selon les versions.

À l’avant, vous retrouvez un capteur selfie placé dans l’une des bordures latérales autour de l’écran. Il s’agit d’un capteur 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2.4. C’est un nouveau capteur hérité de la gamme iPad Pro (mais pas aussi performante toutefois). À l’arrière, vous retrouvez le module principal de l’iPad Air de 2020 : un capteur 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.8.

Parlons d’abord de l’écran. Apple n’a pas dit grand-chose sur cette dalle. Et pour cause : c’est la même que celle du modèle précédent, sans changement. Il s’agit donc toujours d’un écran IPS dont la taille atteint 10,9 pouces. Sa définition est légèrement inférieure à du Quad HD : 1640 pixels en largeur et 2360 pixels en hauteur. La résolution est de 264 pixels par pouce. La luminosité atteint 500 nits en usage standard. Et l’écran est compatible avec l’échantillon colorimétrique DCI-P3. Pas de ProMotion, c’est bien dommage.

Outre le design, le capteur photo principal et l’écran, il y a d’autres points communs entre les deux générations d’iPad Air. Les deux haut-parleurs stéréo sont de retour. Le lecteur d’empreinte digitale Touch ID aussi. Le port USB type-C (dont la bande passante a cependant été multipliée par deux). Les deux capacités de stockage (64 Go ou 256 Go). Ou encore la compatibilité avec l’Apple Pencil 2e génération, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio.

Les prix de l'iPad Air (2022) sont en légère hausse

Nous aurions bien aimé que le prix soit également un point commun. Mais ce n’est pas le cas, du moins en France. En effet, l’iPad Air 2022 est vendu à partir de 699 euros (version WiFi 64 Go), contre 669 euros pour son prédécesseur, sans pour autant offrir deux fois plus de stockage. Bien sûr, il y a eu quelques améliorations. Mais caressons toujours le secret espoir qu’un jour les prix n’augmentent pas chez Apple. Voici tous les prix d’un coup d’œil :

iPad Air (2022) WiFi 64 Go : 699 euros

iPad Air (2022) WiFi 256 Go : 869 euros

iPad Air (2022) WiFi + 5G 64 Go : 869 euros

iPad Air (2022) WiFi + 5G 256 Go : 1039 euros

La tablette se décline en cinq coloris. Elle sera disponible en précommande le 11 mars 2022. Et elle arrivera en magasin le 18 mars. Pour rappel, l’Apple Pencil est vendu 135 euros, le Magic Keyboard à 339 euros, le Smart Keyboard Folio à 199 euros et le Smart Folio (sans clavier) à 89 euros.