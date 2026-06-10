iOS 27 va activer le transfert d’eSIM entre iPhone et Android pour les abonnés Free Mobile

La fonction de transfert simple et rapide d'eSIM depuis un iPhone vers un appareil Android commence à être rendue plus largement disponible. Avec iOS 27, les abonnés Free Mobile pourront profiter de cette option bien pratique.

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Crédits : Adobe Stock

Apple a présenté les principales nouveautés apportées par la mise à jour iOS 27 pour les iPhone lors de la keynote de lancement de la WWDC 2026. Si l'IA et Siri sont au cœur de la nouvelle expérience, la marque à la pomme ajoute aussi des optimisations et options de confort ici et là dans son système pour le rendre plus agréable à l'utilisation.

Comme aperçu par Tiino-X83, toujours prompt à identifier les nouveautés qui arrivent chez Free, la première version bêta d'iOS 27 intègre la compatibilité du transfert eSIM rapide entre iPhone et un appareil Android pour les abonnés Free Mobile. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra donc attendre la version stable d'iOS 27, dont la sortie est prévue pour septembre prochain, avant de pouvoir en bénéficier. Mais on sait au moins que cette fonctionnalité arrivera.

iOS 27 : toujours pas de RCS chiffré de bout en bout entre iPhone et Android en France ?

Pour Orange et Bouygues Telecom, rien n'apparaît quant à une éventuelle prise en charge. De son côté, SFR était le premier à proposer le transfert d’eSIM entre iPhone et smartphone Android en France en mars dernier. Cette option était rendue techniquement disponible auprès des opérateurs suite à la mise à jour iOS 26.3 de l'iPhone. Pour rappel, sans cette fonction de transfert simplifié d'eSIM, il faut contacter le service client de son opérateur pour faire basculer une eSIM d'un iPhone vers un mobile Android, ce qui n'est ni rapide, ni pratique.

En mai dernier, iOS 26.5 introduisait enfin les conversations RCS chiffrées de bout en bout entre iPhone et Android. Mais là encore, cette fonction doit être activée par les différents opérateurs. Et dans ce cas, iOS 27 ne devrait rien y changer. On a même l'impression que la situation a empiré. Apple a modifié le chiffrement RCS de l'iPhone au niveau du pays au lieu du niveau de l’opérateur pour la France. Si on pouvait espérer que nos opérateurs supportent tour à tour et prochainement cette option de sécurité, celle-ci semble désormais bloquée pour tout le pays. Seules la Chine et la Corée du Sud sont dans le même cas de la France.


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