Free active l’option eSIM pour les Samsung Galaxy Watch, et c’est gratuit !

Les abonnés Free Mobile peuvent désormais accéder gratuitement à l'eSIM sur leur montre connectée Samsung Galaxy Watch. Les Google Pixel Watch seront bientôt prises en charge également.

Galaxy Watch 8
Crédits : Phonandroid

En décembre dernier, Free lançait son option eSIM Watch gratuite et sans frais d’activation pour les Apple Watch. Il aura fallu se montrer patient, mais une offre similaire est rendue disponible pour les montres connectées Android. À partir de maintenant, les abonnés Série Free, Forfait Free 5G+ et Forfait Free Max propriétaires d'une Galaxy Watch de Samsung peuvent en profiter. Seul l'abonnement au forfait à 2 euros n'est pas concerné.

Il faut être équipé d'une montre de génération Galaxy Watch 4 ou plus récente, mise à jour (One UI 8 Watch) et jumelée avec un smartphone sous Android 8 minimum, avec l’application Galaxy Wearable installée et mise à jour également. Il est précisé que prochainement, ce sont les Pixel Watch de Google qui deviendront compatibles avec cette option.

Une connectivité 4G pour votre montre sans surcoût avec Free

L'opérateur aura pris son temps, mais Free a l'avantage de proposer cette option eSIM pour smartwatch gratuitement, alors qu'il faut payer un supplément chez la concurrence. Comptez 5 euros en plus du coût du forfait mobile pour le smartphone pour avoir droit à l'eSIM sur votre montre connectée chez Orange et SFR.

Sur son site internet, Free rappelle les avantages de l’option eSIM Watch :

  • Suivi des performances physiques et mesures de santé
  • Accès à internet en Wi-Fi et en 4G
  • Appels et messages
  • Notifications des apps
  • Musique en streaming
  • Fonctionnement à l'étranger

Pour activer l’option eSIM Watch de Free sur votre montre connectée compatible, suivez les étapes suivantes :

  • Ouvrez l’application de votre montre connectée sur votre smartphone (Galaxy Wearable dans le cas des Galaxy Watch).
  • Jumelez votre montre avec votre mobile en Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
  • Souscrivez l'option eSIM Watch en vous connectant avec vos identifiants mobiles Free et suivez les instructions.

L’option eSIM Watch ne peut être activée que sur une seule montre par ligne mobile, est-il précisé. La smartwatch et le smartphone doivent appartenir au même écosystème. La manipulation est impossible avec une Galaxy Watch et un iPhone ou une Apple Watch et un smartphone Android.


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