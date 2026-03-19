SFR simplifie le transfert d’eSIM entre iPhone et smartphone Android, une première en France

Le transfert d’eSIM entre iPhone et smartphone Android est une opération compliquée, qui doit nécessiter l'intervention du service client de l'opérateur. Ce n'est plus le cas chez SFR, pour les appareils compatibles.

Passer d’un iPhone à un smartphone Android (et inversement) n'est pas toujours intuitif. Si des solutions ont été mises en place pour faciliter le transfert de fichiers, de photos, voire d'applications d'un appareil à l'autre, les utilisateurs qui disposent d'un abonnement mobile avec eSIM ne peuvent pas aisément le transférer d'un écosystème à l'autre. Le client doit demander l'intervention du service client de l'opérateur, qui devra se charger de désactiver l'eSIM sur un système pour la réactiver sur un autre.

De récentes mises à jour d'Android et d'iOS permettent de simplifier le processus, pour que l'utilisateur puisse réaliser la manipulation lui-même et facilement. Encore faut-il que les opérateurs prennent en charge ces fonctionnalités, et c'est désormais chose faite en ce qui concerne SFR, le premier en France à se rendre compatible avec cette technologie.

SFR pionnier du transfert eSIM rapide entre Android et iOS

Le transfert eSIM inter-OS est disponible pour les iPhone 11 et modèles ultérieurs qui ont installé la mise à jour vers iOS 26.3, ainsi que pour les Google Pixel 9 et modèles plus récents qui bénéficient de la mise à jour Pixel de mars 2026. À terme, les smartphones Android des autres marques devraient également proposer cette option. On sait par exemple que Samsung a travaillé sur le transfert d’eSIM entre l’iPhone et ses smartphones pour la mise à jour One UI 8.5.

Il ne serait pas surprenant qu'Orange, Free et Bouygues Télécom intègrent une telle fonctionnalité dans les semaines à venir, mais aucun calendrier n'a été communiqué pour l'instant. “L’activation de l’eSIM se déroule de manière immédiate et sécurisée. Sans livraison et sans manipulation lors d’un changement de téléphone, la dématérialisation de la carte SIM offre la possibilité d’avoir plusieurs eSIM sur un même mobile pour différents usages (professionnel, personnel, voyages…) et contribue à la réduction de l’empreinte carbone liée à la production et à la distribution des cartes SIM physiques”, rappelle SFR.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre dossier consacré à l'eSIM.