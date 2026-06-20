iOS 27 transforme Apple Music, vous n’allez pas en croire vos yeux

Le très attendu iOS 27 réserve bien des surprises qui raviront les amateurs de musique. Le prochain OS d’Apple comprend en effet plusieurs améliorations pour l’application Apple Music.

Apple Music

Le futur OS d’Apple arrive bientôt. Et, bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone et autres iPad, iOS 27 apporte son lot de nouveautés, tout comme Android 17 de Google. iOS 27 pourrait par exemple rendre votre iPhone plus rapide grâce à ce changement de cap d’Apple. L’IA de l’entreprise, sobrement baptisée Apple Intelligence, dispose également d’une nouvelle version à l’occasion du lancement du prochain OS de la marque à la pomme.

Mais Apple ne se contente visiblement pas d’améliorer les performances de ses appareils. En effet, la marque à la pomme optimise également l’aspect visuel de son système d’exploitation. Ainsi, après avoir rendu le Liquid Glass enfin supportable grâce à une nouvelle option, Apple améliore une nouvelle fois ce dernier avec iOS 27.

En effet, iOS 27 ajoute également un nouveau curseur permettant de personnaliser l’apparence du Liquid Glass selon les préférences des utilisateurs. Mais ce n’est pas tout. Apple améliore en effet les visuels de son application musicale. Apple Music devient ainsi bien plus agréable à l’œil.

iOS 27 : Apple Music se refait une beauté

Tout d’abord, Apple s’attaque à l’image de l’artiste affichée dans l’application Apple Music. Celle-ci s’intègre bien mieux dans l’interface, grâce à divers artifices. Les couleurs de l’image, par exemple, influent sur l’apparence de l’application.

Côté interface justement, iOS 27 modifie le design d’Apple Music. Ainsi, la position des boutons Lecture et Favoris est modifiée. Ces derniers se trouvent désormais au centre, sous le nom de l’artiste. Ces changements sont d’ores et déjà visibles dans la version bêta d’iOS 27.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple améliore son application musicale. À l’occasion de la sortie d’iOS 26.4, Apple Music a par exemple bénéficié de plusieurs nouveautés. Celles-ci semblent être largement inspirées de Spotify, qui vient de lancer une fonction géniale.

La version stable d’iOS 27 devrait débarquer fin 2026, Apple gardant certains atouts dans sa manche. En attendant sa sortie, nous vous proposons cette liste des iPhone qui bénéficieront de cette mise à jour tant attendue.

Source : Apple


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