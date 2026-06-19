Spotify lance une fonction géniale : elle vous réserve des places de concert, mais il y a un mais

Écouter la musique de son artiste préféré est une chose, assister à l’un de ses concerts en est une autre. Avec Événements live, Spotify crée un pont entre les deux. Et la plateforme va désormais encore plus loin : elle lance « Reserved by Spotify », une fonction sécurisant des places pour les fans les plus dévoués. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

Les applications de streaming musical ont cela de pratique qu’elle vous permettent d’écouter en boucle et n’importe où les titres et albums de vos artistes et groupes favoris. Mais cela n’a rien à voir avec l’ambiance d’un concert. Spotify le sait, c’est pour cela que la plateforme propose un onglet Événements live : il recense les prestations à venir, basées sur vos habitudes d’écoute et à proximité de chez vous, et cliquer sur l’une d’elles permet notamment d’accéder à des ventes de billets sur Ticketmaster.

Pour autant, rien ne garantit que vous obtiendrez une précieuse place pour le concert de l’artiste dont vous vous revendiquez être le plus grand fan. C’est là toute la vocation de « Reserved by Spotify », une fonction inédite lancée par la plateforme « en partenariat avec Live Nation et propulsée par Ticketmaster » : aider les fans les plus dévoués à s’assurer non pas un, mais deux billets de concert.

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Spotify sécurise des places de concerts pour les fans les plus dévoués…

Concrètement, Spotify identifie les « fans les plus dévoués d’un artiste » et il leur réserve deux places qu’ils peuvent alors acheter sur Ticketmaster avant le lancement de la vente générale. La plateforme avertit les fans éligibles via plusieurs notifications (e-mail, push). Étant donné tous les endroits où apparaît l’offre, il ne devrait pas la manquer : écran d’accueil, recherche, page de l’artiste, flux Événements live…

Dès que l’offre « Reserved » s’ouvre, appuyer sur « Acheter maintenant » lance une fenêtre d’achat (d’une journée environ) pour sélectionner jusqu’à deux places. Pour davantage de flexibilité, les billets concernent toutes les dates éligibles de la tournée et plusieurs catégories de places et de prix. Pour un paiement plus rapide, la plateforme recommande de connecter son compte Spotify à Ticketmaster.

… mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Les billets « Reserved » non réclamés sont ensuite remis à disposition des fans éligibles suivants, jusqu’à épuisement du quota de places. Mais quel est le processus de sélection derrière cette initiative ? La plateforme reste volontairement vague pour espérer récompenser les « vrais » fans et non les plus stratèges.

Elle précise tout de même : « L'éligibilité repose sur un large éventail de signaux tels que les écoutes, les enregistrements et les partages, ainsi que la localisation, afin de s'assurer que les offres parviennent aux fans les plus susceptibles de se rendre au concert. »

Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés Spotify Premium éligibles – c’est-à-dire âgés d’au moins 18 ans –, mais elle est surtout, pour le moment, uniquement disponible aux États-Unis. L’onglet Événements live existant déjà en France, avec des liens vers Ticketmaster, on ne peut qu’espérer que la plateforme étende à terme « Reserved by Spotify » au Vieux Continent.