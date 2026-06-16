Apple vient de lâcher les premières bêtas développeurs d'iOS 27, et la surprise est de taille. La firme tourne le dos aux effets graphiques pour miser à fond sur la rapidité. Plusieurs gains de vitesse spectaculaires se cachent déjà au cœur du système.

Chaque année, Apple dévoile une nouvelle version de son système pour iPhone. L'édition précédente avait surtout marqué les esprits avec son habillage Liquid Glass et ses effets de transparence. Ce parti pris esthétique avait toutefois divisé, certains utilisateurs déplorant une lisibilité dégradée. iOS 27 marquait déjà la vraie entrée de la marque dans l'ère de l'intelligence artificielle. Le constructeur change cette fois de priorité en plaçant la performance au premier plan.

La firme de Cupertino a présenté sa future mise à jour lors de sa conférence développeurs. Cette WWDC s'est tenue le 8 juin dernier. La liste des iPhone éligibles à iOS 27 dévoilée remonte jusqu'à l'iPhone 11. Les premières versions destinées aux développeurs sont déjà disponibles au téléchargement. Une bêta publique suivra en juillet, avant une sortie grand public attendue pour septembre. La marque prolonge un cycle de tests désormais bien rodé.

iOS 27 pourrait rendre votre iPhone plus rapide grâce à ce changement de cap d'Apple

iOS 27 mise donc sur la vitesse plutôt que sur les nouveautés visuelles. Selon les notes officielles de la première bêta, le lancement des applications devient plus rapide. Le chargement des photos profite aussi d'une nette accélération. La fonction AirDrop progresse encore davantage, avec des transferts jusqu'à 80 % plus rapides entre appareils compatibles. Les connexions AirPlay vers l'Apple TV et le HomePod gagnent également en réactivité. La sauvegarde des fichiers PDF s'effectue plus vite, tandis que les suggestions Spotlight deviennent plus pertinentes.

Le système n'oublie pas pour autant l'intelligence artificielle. La marque intègre enfin sa nouvelle version de Siri, promise depuis 2024, accompagnée d'outils inédits pour retoucher les photos. Du côté des ordinateurs, macOS 27 abandonne définitivement les Mac équipés de processeurs Intel. Le logiciel ne fonctionnera plus que sur les machines Apple Silicon. Cette première bêta reste réservée aux développeurs, car elle peut encore présenter des bugs. Les plus prudents auront donc tout intérêt à patienter jusqu'à la version publique de juillet.