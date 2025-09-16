Vous craignez qu’iOS 26 ne fasse fondre l’autonomie de votre iPhone ? Apple rassure : c’est temporaire

iOS 26 est disponible pour (presque) tous les propriétaires d’iPhone. Mais certains d’entre eux hésitent à faire la mise à jour, de peur qu’elle n’impacte l’autonomie de leur appareil. Si ces craintes sont compréhensibles, Apple affirme que l’effet n’est que temporaire.

Le 15 septembre, Apple a déployé la dernière version stable de son système d’exploitation : iOS 26, annoncé il y a quelques mois lors de la WWDC. Au-delà du fameux nouveau design Liquid Glass, iOS 26 offre de nouvelles fonctions Apple Intelligence, mais permet également une meilleure gestion de la batterie, notamment grâce au mode de gestion de l'énergie adaptatif disponible à partir des iPhone 15 Pro et ultérieurs.

Pourtant, maintenant que la mise à niveau vers iOS 26 est disponible pour tous les propriétaires d’un iPhone 11, SE 2 ou d’une version plus récente, certains hésitent à passer à la modernité, craignant qu’elle ne soit synonyme de ralentissement pour leur appareil en raison des nouvelles versions logicielles. Si Apple confirme que l’autonomie peut être affectée après l’installation d’iOS 26, il se veut rassurant : ce problème serait temporaire.

N'ayez pas peur d’installer iOS 26 à cause d’un éventuel impact sur l’autonomie : Apple affirme qu’il est temporaire

La marque à la pomme croquée reconnaît dans un document d’assistance que les mises à jour d’iOS peuvent avoir un impact temporaire sur les performances thermiques et sur la batterie des iPhone. Elle justifie cela par le fait que l’appareil « a besoin de temps pour finaliser le processus en arrière-plan : indexation des données et fichiers pour la recherche, téléchargement de nouveaux éléments, mise à jour des applications ».

Elle précise également que ce léger impact temporaire dépend de l’usage qu’en ont les utilisateurs, certaines fonctionnalités étant davantage gourmandes en ressources. Mais ces considérations ne devrait pas dissuader les utilisateurs d’installer une mise à jour, selon nos confrères de BGR, surtout lorsqu’elle est aussi majeure.

En effet, maintenir son appareil à jour est essentiel pour le garder protégé contre les pirates, qui ciblent en priorité les appareils tournant avec des logiciels obsolètes et dont les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Apple rappelle : « Les mises à jour logicielles apportent des améliorations importantes en matière de sécurité et des correctifs critiques, vous protégeant contre les malwares, virus et autres menaces informatiques. » Au-delà de ces questions de sécurité, mettre à jour votre iPhone vers iOS 26 vous permettra de profiter de toutes ses nouveautés.

Si ces inquiétudes quant à la batterie sont compréhensibles, pas de panique, donc. Ce léger impact sur l’autonomie et les performances de votre iPhone est temporaire et correspond à une phase d’optimisation. Il vous suffit d’utiliser votre iPhone comme à l’accoutumée pendant quelques jours : cela permettra au logiciel d’apprendre vos habitudes. L’autonomie de votre appareil devrait ensuite revenir à la normale.